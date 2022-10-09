Крутите барабан: 9 вещей, которые вы всегда боялись загрузить в стиральную машину, а зря

1. Шторки для ванной комнаты

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Со временем шторка из ванной комнаты может покрыться плесенью. Чтобы этого избежать, просто загрузите её в стиральную машину и запустите программу холодной стирки. Вместе со шторкой можно положить несколько полотенец — они окажут эффект скраба.

2. Декоративные подушки

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В стиральную машину нельзя загружать только подушки с эффектом памяти, которые производят из специальной пены. Обычные и декоративные стирать в машине никто не запрещает. Используйте режим бережной стирки, тёплую воду и мягкое моющее средство. Не забудьте высушить подушки — на воздухе или в сушильной машине. Если сушить решили в машинке, загрузите в неё ещё и теннисные мячи: они будут взбивать подушки, пока те сохнут.

3. Коврики

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Стиральную машину можно использовать для чистки автомобильных ковриков. Главное, чтобы они не были слишком большими и тяжёлыми. Также можно постирать коврики для ванной с резиновой подкладкой. Но не стоит увлекаться, иначе резина потеряет сцепление с полом. В стиралку не страшно загрузить даже коврик для йоги, только отключите отжим.

4. Кожаные изделия

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За кожей непросто ухаживать. Всегда читайте инструкцию к изделию, прежде чем что-то с ним сделать. Но сумки и кошельки наверняка скажут вам спасибо, если вы их постираете. Используйте бережный режим и мягкое моющее средство, а затем тщательно высушите изделие. Не бойтесь нанести на кожу немного кондиционера в конце.

5. Авоськи

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Продуктовые сумки снова в тренде: сейчас модно отказываться от одноразовых пакетов в угоду экологии. Но пакеты не нужно было стирать, а сумку нужно, ведь она грязнится и может испачкать купленные продукты. В стиральную машину можно спокойно загружать сумки из холста, хлопка и полиэстера.

6. Резинки для волос

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Где они только не бывают за день: на волосах, на запястье, в кармане, на дне сумки. Пот, грязь, косметика — вот три главные причины, почему резинки нужно регулярно стирать. Только не забудьте положить их в мешок-сетку перед загрузкой в машину.

7. Половые тряпки

Фото © Flickr / Mitch Altman

Отжать тряпку в ведро — это не значит сделать её чище. А ведь она по понятным причинам нуждается в чистке сильнее, чем что бы то ни было. Положитесь на стиральную машину: горячая вода и обычное моющее средство сделают своё дело. Только, как и в случае с резинками, тут не обойтись без мешка-сетки.

8. Губки

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Губки для кухни и ванной быстро изнашиваются, но не стоит выбрасывать их только из-за того, что они стали грязными. Их тоже можно постирать в мешке-сетке и максимально горячей воде. И не беспокойтесь, что они развалятся, ведь губки изначально созданы для того, чтобы мокнуть. Кстати, вместо стиральной их можно положить в посудомоечную машину.

9. Рюкзаки

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