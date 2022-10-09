11 кошачьих фото с переводом, ведь без подсказок никак не понять, что на них происходит
Что творится в головах у кошек — загадка, но авторы проекта TranslatedCats ("Кошки в переводе") попытались пояснить людям, что из себя представляют их любимцы. Получилось смешно и очень мило.
"Секси энд ай ноу ит"
"Я просто хотел братика"
Фото © Twitter / TranslatedCats, Z1domusu
"Тренируюсь со свободными весами... Уличным псам не поздоровится!"
"Очень она у меня занятая — и работает, и меня воспитывает"
"Есть всего два типа продавцов"
"Чего она смеётся?! Отвечай"
"Коты РАСТУТ на дереве"
"Я зашёл в лоток и пописал, но мама всё равно ругается. Я в чём-то не прав?!"
"Пусть я и кажусь непробиваемым, сердечко-то у меня хрупкое!"
"Я больше не хочу быть твоим братом. Я стесняюсь"
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Twitter / TranslatedCats