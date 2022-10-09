НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 октября, 09:00

11 кошачьих фото с переводом, ведь без подсказок никак не понять, что на них происходит

Что творится в головах у кошек — загадка, но авторы проекта TranslatedCats ("Кошки в переводе") попытались пояснить людям, что из себя представляют их любимцы. Получилось смешно и очень мило.

"Секси энд ай ноу ит"

Фото © Twitter / TranslatedCats

Фото © Twitter / TranslatedCats

"Я просто хотел братика"

Фото © Twitter / TranslatedCats, Z1domusu

Фото © Twitter / TranslatedCats, Z1domusu

"Тренируюсь со свободными весами... Уличным псам не поздоровится!"

Фото © Twitter / TranslatedCats

Фото © Twitter / TranslatedCats

"Очень она у меня занятая — и работает, и меня воспитывает"

Фото © Twitter / TranslatedCats

Фото © Twitter / TranslatedCats

"Есть всего два типа продавцов"

Фото © Twitter / TranslatedCats

Фото © Twitter / TranslatedCats

"Чего она смеётся?! Отвечай"

Фото © Twitter / TranslatedCats

Фото © Twitter / TranslatedCats

"Коты РАСТУТ на дереве"

Фото © Twitter / TranslatedCats

Фото © Twitter / TranslatedCats

"Я зашёл в лоток и пописал, но мама всё равно ругается. Я в чём-то не прав?!"

Фото © Twitter / TranslatedCats

Фото © Twitter / TranslatedCats

"Пусть я и кажусь непробиваемым, сердечко-то у меня хрупкое!"

Фото © Twitter / TranslatedCats

Фото © Twitter / TranslatedCats

"Я больше не хочу быть твоим братом. Я стесняюсь"

Фото © Twitter / TranslatedCats

Фото © Twitter / TranslatedCats

10 фото питомцев, которых оставили без присмотра и в итоге сильно пожалели

10 фото питомцев, которых оставили без присмотра и в итоге сильно пожалели

Обложка ©

Twitter / TranslatedCats

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров