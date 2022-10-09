11 кошачьих фото с переводом, ведь без подсказок никак не понять, что на них происходит

"Секси энд ай ноу ит"

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"Я просто хотел братика"

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"Тренируюсь со свободными весами... Уличным псам не поздоровится!"

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"Очень она у меня занятая — и работает, и меня воспитывает"

Фото © Twitter / TranslatedCats

"Есть всего два типа продавцов"

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"Чего она смеётся?! Отвечай"

Фото © Twitter / TranslatedCats

"Коты РАСТУТ на дереве"

Фото © Twitter / TranslatedCats

"Я зашёл в лоток и пописал, но мама всё равно ругается. Я в чём-то не прав?!"

Фото © Twitter / TranslatedCats

"Пусть я и кажусь непробиваемым, сердечко-то у меня хрупкое!"

Фото © Twitter / TranslatedCats

"Я больше не хочу быть твоим братом. Я стесняюсь"