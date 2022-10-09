10 случаев, когда люди хотели обмануть всех с помощью фотошопа, но получилось лишь рассмешить
Фотошоп — гениальный инструмент... в руках профессионала. В остальных случаях это просто провал. Собрали десять примеров таких ужасных работ, что поверить в них не сможет никто.
"Выбирал недавно пандусы для собак. Зачем им понадобилось рисовать пятна на пёселе?" — Riderslider27.
Фото © Reddit / Riderslider27
"Как прыгать выше? Воспользуйтесь фотошопом", — CASWING.
Фото © Reddit / CASWING
"Чем дольше смотришь на это, тем хуже всё становится", — bionicpug.
Фото © Reddit / bionicpug
"Где остальные части её тела?!" — taylorclark0808.
Фото © Reddit / taylorclark0808
"Самая большая из когда-либо обнаруженных змей. Толпа не впечатлена", — JohnnyClarkee.
Фото © Reddit / JohnnyClarkee
"Ого, трава остаётся зелёной даже зимой!" — PelicanFrostyNips.
Фото © Reddit / PelicanFrostyNips
"Эта компания уверяет, что они делают "реалистичные 3D-полы". Что-то не верится", — TheGreatTyrant.
Фото © Reddit / TheGreatTyrant
"Кто решил, что прифотошопить собаке голливудскую улыбку — хорошая идея?" — zoekapoay.
Фото © Reddit / zoekapoay
"Он похудел так сильно, что потолстели все вокруг", — brianthomasarghhh.
"Папа развёлся. Убрал бывшую жену с любимой фотографии... В "Пэйнте", — brianthomasarghhh.
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Reddit / taylorclark0808, TheGreatTyrant