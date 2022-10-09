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9 октября, 07:00

10 случаев, когда люди хотели обмануть всех с помощью фотошопа, но получилось лишь рассмешить

Фотошоп — гениальный инструмент... в руках профессионала. В остальных случаях это просто провал. Собрали десять примеров таких ужасных работ, что поверить в них не сможет никто.

"Выбирал недавно пандусы для собак. Зачем им понадобилось рисовать пятна на пёселе?" Riderslider27.

Фото © Reddit / Riderslider27

Фото © Reddit / Riderslider27

"Как прыгать выше? Воспользуйтесь фотошопом", — CASWING.

Фото © Reddit / CASWING

Фото © Reddit / CASWING

"Чем дольше смотришь на это, тем хуже всё становится", — bionicpug.

Фото © Reddit / bionicpug

Фото © Reddit / bionicpug

"Где остальные части её тела?!" taylorclark0808.

Фото © Reddit / taylorclark0808

Фото © Reddit / taylorclark0808

"Самая большая из когда-либо обнаруженных змей. Толпа не впечатлена", — JohnnyClarkee.

Фото © Reddit / JohnnyClarkee

Фото © Reddit / JohnnyClarkee

"Ого, трава остаётся зелёной даже зимой!" PelicanFrostyNips.

Фото © Reddit / PelicanFrostyNips

Фото © Reddit / PelicanFrostyNips

"Эта компания уверяет, что они делают "реалистичные 3D-полы". Что-то не верится", — TheGreatTyrant.

Фото © Reddit / TheGreatTyrant

Фото © Reddit / TheGreatTyrant

"Кто решил, что прифотошопить собаке голливудскую улыбку — хорошая идея?" zoekapoay.

Фото © Reddit / zoekapoay

Фото © Reddit / zoekapoay

"Он похудел так сильно, что потолстели все вокруг", — brianthomasarghhh.

Фото © Reddit / brianthomasarghhh

Фото © Reddit / brianthomasarghhh

"Папа развёлся. Убрал бывшую жену с любимой фотографии... В "Пэйнте", — brianthomasarghhh.

Фото © Reddit / brianthomasarghhh

Фото © Reddit / brianthomasarghhh

10 лучших работ "Битвы фотошопа" разных лет, которые вы не забудете никогда

10 лучших работ "Битвы фотошопа" разных лет, которые вы не забудете никогда

Обложка ©

Reddit / taylorclark0808, TheGreatTyrant

Сергей Трофимов

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