10 лучших работ "Битвы фотошопа" разных лет, которые вы не забудете никогда
На Reddit есть специальная группа, называется Photoshop Battles. В этом треде пользователи соревнуются в мастерстве фотошопа. Иногда получаются реальные шедевры! Собрали 10 как раз таких примеров.
У нас тут новый чемпион!
Фото © Reddit / luvintheride, SnapsB45HD1D911
Оказалось, псы — тоже сёрферы... в душе
Фото © Reddit / thubakabra, echo_zoo
После такого даже не пытайтесь говорить мне, что реинкарнации не существует
Фото © Reddit / Quo_Vadis_Music, wjw75
Кого-то эта морская звезда напоминает...
Фото © Reddit / JesusIsMySecondSon, animalcrackerjacks
Вечер пятницы. Вышли с коллегами отдохнуть
Такой вариант нравится даже больше
Фото © Reddit / mohamez, -Sub_Zer0_
Кроличьи войны
Фото © Reddit / mosiac_dreams, SligPants
Зевающий индийский макак превращается... в рокера
Фото © imgur.com, © Reddit / something253
Такой ящерице только на подиум!
Фото © Reddit / crust2dust, Kilika2
Енот и Киану Ривз делят сэндвич
Фото © Reddit / evilmeow, raskolnikov_ua
Фотошопер редактирует кадры всех желающих, но получается лишь искромётно высмеивать своих же клиентов
Reddit / mohamez, -Sub_Zer0_