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21 сентября, 11:10

10 лучших работ "Битвы фотошопа" разных лет, которые вы не забудете никогда

На Reddit есть специальная группа, называется Photoshop Battles. В этом треде пользователи соревнуются в мастерстве фотошопа. Иногда получаются реальные шедевры! Собрали 10 как раз таких примеров.

У нас тут новый чемпион!

Фото © Reddit / luvintheride, SnapsB45HD1D911

Фото © Reddit / luvintheride, SnapsB45HD1D911

Оказалось, псы — тоже сёрферы... в душе

Фото © Reddit / thubakabra, echo_zoo

Фото © Reddit / thubakabra, echo_zoo

После такого даже не пытайтесь говорить мне, что реинкарнации не существует

Фото © Reddit / Quo_Vadis_Music, wjw75

Фото © Reddit / Quo_Vadis_Music, wjw75

Кого-то эта морская звезда напоминает...

Фото © Reddit / JesusIsMySecondSon, animalcrackerjacks

Фото © Reddit / JesusIsMySecondSon, animalcrackerjacks

Вечер пятницы. Вышли с коллегами отдохнуть

Фото © Reddit / stomach, mrsnuf

Фото © Reddit / stomach, mrsnuf

Такой вариант нравится даже больше

Фото © Reddit / mohamez, -Sub_Zer0_

Фото © Reddit / mohamez, -Sub_Zer0_

Кроличьи войны

Фото © Reddit / mosiac_dreams, SligPants

Фото © Reddit / mosiac_dreams, SligPants

Зевающий индийский макак превращается... в рокера

Фото © imgur.com, © Reddit / something253

Фото © imgur.com, © Reddit / something253

Такой ящерице только на подиум!

Фото © Reddit / crust2dust, Kilika2

Фото © Reddit / crust2dust, Kilika2

Енот и Киану Ривз делят сэндвич

Фото © Reddit / evilmeow, raskolnikov_ua

Фото © Reddit / evilmeow, raskolnikov_ua

Фотошопер редактирует кадры всех желающих, но получается лишь искромётно высмеивать своих же клиентов

Фотошопер редактирует кадры всех желающих, но получается лишь искромётно высмеивать своих же клиентов

Обложка ©

Reddit / mohamez, -Sub_Zer0_

Сергей Трофимов

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