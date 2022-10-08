10 абсурдных правил, которыми родители рискуют превратить детишек в посетителей психдиспансера

"Мне не разрешали пользоваться общественными туалетами. Когда мне было шесть лет, я "испортила" нашу поездку в Диснейленд из-за того, что мне несколько раз приходилось возвращаться в отель. И даже когда я подросла, у меня была куча неприятных моментов, потому что родители заставляли учителей сообщать им о том, хожу ли я в уборную. У меня просто не было ни одного безопасного места, где бы я смогла сходить в туалет, кроме как дома. Только поступив в колледж, я наконец-то смогла свободно ходить куда угодно. Ну и в старших классах я довольно хорошо скрывала свои походы, потому что учителя отказывались сообщать об этом моим родителям. Почему ни один из этих преподавателей не заметил жестокого обращения? Как это вообще возможно?" — phoenix_corn.

"Мне не разрешали смотреть покемонов, потому что они "учат эволюции", а-ха-ха-ха", — tacoflavoredkisses94.

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"Мои родители однажды посадили меня под домашний арест на два года за то, что я получил четвёрку за год. Из моей комнаты вынесли всё, кроме кровати, и мне не позволяли приводить друзей в гости. Через полтора года я спросил, можно ли мне вернуться к нормальной жизни. В тот момент они по факту уже забыли, за что меня наказали, но выпустить меня отказались, потому что я, "должно быть, сделал что-то плохое". А ещё они запрещали мне ложиться спать позже восьми часов вечера. Даже в старшей школе", — SpitefulNoodle.

"Папа был нарциссом... Самым главным правилом в доме было не шуметь рядом с ним. Если он был дома, всё в напряжении замирало. Даже моя мама ела хлопья в спальне, потому что его бесило, когда она хрустела рядом с ним. Она уже давно бросила того кретина, но мы всё ещё извиняемся, когда издаём слишком много шума", — jemifig.

"Мне не разрешалось разговаривать с мальчиками. Однажды, в канун Рождества, я делала последние покупки в центре нашего маленького городка. Я столкнулась с двумя друзьями-мальчиками, с которыми ходила на немецкий, мы поболтали пять минут, поздравили друг друга с праздниками и разошлись. Ах, да. Тогда мне было 15 лет. Моя старшая сестра проезжала мимо, увидела меня и рассказала родителям, что я "тусовалась с мальчиками". Когда я пришла домой, меня уже ждали, чтобы накричать. Вот такой праздник выдался", — mevoxdez.

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"Мои мама и папа вообще были ужасными родителями, но самое странное правило, которому мы с братьями и сёстрами должны были следовать, заключалось в том, что нам запрещали чихать несколько раз подряд. Один чих? Отлично. Ещё один чих через несколько минут спустя? Без проблем. Два чиха подряд? На меня орали за негигиеничность... и за отсутствие манер. А если три раза подряд или больше... Это уже вообще", — asphodelic.

"Моя мама была параноиком и считала всех и вся похитителями. Она ненавидела почтальона у нас на районе. Поэтому в детстве, когда мне было около трёх или четырёх лет, моя мама запретила мне выходить на улицу, если рядом едет почтальон. Каждый день около 11:15 я видел приближающийся грузовик и бежал домой в ужасе, что меня заметят и украдут. Перенесёмся на 30 лет вперёд. Я, правда, до сих пор чувствую приступ паники где-то в глубине души, когда вижу, как приходит почтальон...", — ajustice83.

"У меня есть друг, которому родители запрещают гулять, если он уже "повеселился в выходные". Его родители реально думают, что он испортится, если будет отдыхать слишком много, и потом не сможет работать. Он уже студент...", — Nilocallen.

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"Моя мама била меня кухонными лопатками и половниками. Подставлять руки, чтобы защищаться, мне было запрещено", — TheElm8.