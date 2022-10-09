10 вещей, которые парни считают нормой, но девушки в ужасе каждый раз

"Когда малознакомый парень говорит что-то типа "а обнять?"... Что за стыд, про личные границы слышал?" — Scrappy_Larue.

"Когда это первое свидание, прошло три минуты, а он уже выдаёт что-то типа "ты идеальная!". Девочки, это красный флаг — бежим куда подальше!" — YourJesus.

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"У меня на плече большая татуировка. Уже несколько раз было такое, что парни на улице подходили сзади, отодвигали лямки и бретельки — всё, чтобы разглядеть тату. Чаще всего это происходит в продуктовых магазинах", — ookaminaku.

"Когда они начинают напрашиваться на свидание, говоря что-то типа "но у тебя нет парня…". Суть в том, чувак, что я лучше буду одна, чем встречаться с тобой. Пацаны, избавляйтесь от этой идиотской фразы в лексиконе", — ukhoneybee.

"У жены раньше был босс, который подходил к девушкам сзади и начинал делать им массаж плеч... Не круто, чувак. Не круто", — BuckingFutters78.

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"Когда во время разговора парни как бы невзначай, между делом кладут мне руки на бёдра или спину. Если я мила с тобой, это ещё не знак распускать руки! Слишком многие коллеги, жуткие дядьки и тому подобные считали это нормальным", — LibraD_Va.

"Я живу в очень тёплом городе, поэтому часто езжу в машине с открытыми окнами. Парни почему-то воспринимают это как призыв к разговору. А мне неловко — я же не могу просто куда-то уйти", — PlantPrincess3337.

"Когда ко мне на улице подходят странные мужики и начинают задавать личные вопросы, будто мы на первом свидании", — eravn.

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"Когда парни идут позади, а потом хватают за талию или плечи. Такие выкидоны позволены только моему мужу. Никому другому. Это не мило и вообще ненормально. Это жутко неловко — любая девушка потом будет вас избегать", — arcant12.