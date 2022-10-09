Что делать осенью, чтобы не впасть в депрессию: 9 спасительных идей

Осень — не только унылая пора, но ещё и очей очарованье. Если повнимательнее посмотреть вокруг, можно обнаружить огромное количество плюсов этого сезона: разноцветные и яркие листья на деревьях, атмосфера уюта, располагающая к семейным посиделкам и встречам в кафе, романтика в конце концов. Просто некоторые не могут насладиться осенью из-за обостряющейся депрессии. Собрали несколько спасительных идей, чем можно заняться в это время года, чтобы хоть немного поднять себе настроение.

9. Прочувствуйте момент

Постарайтесь найти вокруг как можно больше положительного. Фото © Unsplash

Если чувствуете, что вот-вот вас захлестнёт тревога или настроение портится, оглядитесь по сторонам. Внимательно проанализируйте, что видите, и постарайтесь найти в окружающих вас предметах и происходящих вещах что-то положительное. Пошёл дождь? Значит, в лужах будет красиво отражаться осеннее солнце. Рано темнеет? Повод выбраться на прогулку под уютным светом жёлтых фонарей. Как только поймёте, что всё ещё есть чему радоваться, депрессия не сможет вас одолеть.

8. Сходите на пикник

Изменить отношение к осени поможет пикник в тёплый денёк. Как здорово запастись вкусностями и выбраться на природу понежиться на солнце среди золотой листвы, полюбоваться пейзажами и просто отвлечься от городской суеты. Соберите компанию друзей или возьмите с собой детей, отправьтесь в поле или к лесу, расстелите на траве плед. Такие уютные посиделки только улучшат отношения между собравшимися и превратят обычный день в весёлое приключение.

7. Научитесь экологично проявлять чувства

Научитесь экологично проявлять чувства. Фото © Unsplash

Симптомы депрессии и апатии усиливаются из-за всех тех негативных эмоций, которые остаются внутри. Есть много причин для этого: вы не разрешаете себе осознавать их или считаете стыдным испытывать, проявлять. Но помните: чем больше негатива внутри, тем только хуже. Попробуйте найти экологичный подход к эмоциям. Например, занимайтесь спортом, когда злитесь, или включайте грустный фильм, если хочется плакать. Но вообще, способность испытывать разный спектр эмоций и делает нас людьми, так что не стоит их стыдиться или бояться. Позвольте себе быть собой.

6. Сходите на мастер-класс по рисованию

Арт-терапия — отличный выбор для тех, кто столкнулся с симптомами осенней депрессии и хандры. Необязательно быть художником, важно найти в себе вдохновение и решиться выйти из дома. Поверьте, как только непонятные цветные пятна из-под вашей руки начнут складываться в картину, хорошее настроение и гордость за себя появятся словно по волшебству. Об этих чувствах можно будет вспоминать и потом, повесив собственное произведение искусства в красный угол квартиры.

5. Приготовьте уютный осенний напиток или сразу несколько

Наполненные витаминами, вкусные и такие согревающие душу сезонные напитки обязательно должны быть в списке осенних дел каждого. Пряный чай масала, ароматный глинтвейн или сладкий горячий шоколад — выбирайте на свой вкус. Наслаждаться можно одному дома, а можно и отправиться в кафе, например на свидание.

4. Старайтесь каждый день бывать на улице

Ежедневные прогулки снизят риск возникновения осенней депрессии. Фото © Unsplash

Чтобы предотвратить апатию и снизить риск появления осенней депрессии, каждый день бывайте на улице. Особенно продуктивны прогулки ранним утром. Небольшой ритуал научит вас правильно начинать день и находить плюсы даже в незначительных мелочах. Да и пользу ходьбы на свежем воздухе никто не отменял.

3. Решитесь на небольшой ремонт

Отличный способ отвлечь себя от душевных терзаний или каких-то переживаний — начать ремонт. Можно сделать как глобальный, так и просто выбрать одну комнату для преображения. Используйте самые смелые фантазии, творите и экспериментируйте. В общем, создайте уютное гнёздышко, в котором можно пережидать особо ненастные дни.

2. Чаще встречайтесь с родными, друзьями и любимым человеком

Разговоры всегда снижают нашу тревогу, а близкие люди рядом поднимают настроение. Фото © Unsplash

Без общения в осенний период вообще невозможно обойтись. Если чувствуете, что постепенно проваливаетесь в отчаяние и хандру, не стесняйтесь сказать об этом близким людям. Разговоры всегда снижают нашу тревогу, а проведённое в приятной компании время положительно повлияет на настроение, вы зарядитесь позитивом.

1. Влюбитесь