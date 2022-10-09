10 переделок испорченной мебели, увидев которые вы никогда не решитесь перекрасить старый комод
Последнее время всё чаще появляются "преображения" старой мебели, которую просто покрывают толстенным слоем краски. Легко и красиво... вроде бы. Но есть люди, которые с этим не согласны.
"Ну и кто решил красить дизайнерские стулья...", — jbty7.
Фото © Reddit / jbty7
"Переделка комода, который урвала в соцсетях", — Unpurified-Water.
Фото © Reddit / Unpurified-Water
"Нашла комод за десять баксов, который покрасили краской из баллончика. Они правда думали, что это красиво?" — stanleysteamers.
Фото © Reddit / stanleysteamers
"Процесс реставрации закончен!" — Cristi57875e.
Фото © Reddit / Cristi57875e
"До и после", — not2shabbytabby.
Фото © Reddit / not2shabbytabby
"Кто вообще решил закрасить эту красоту?!" — Mike_Michaelson.
Фото © Reddit / Mike_Michaelson
"Думаю, моя последняя работа по восстановлению будет здесь как нельзя более кстати", — mlkandtoast.
Фото © Reddit / mlkandtoast
"В каком же мы были восторге, когда увидели эту текстуру под слоем краски", — teaphillips.
Фото © Reddit / teaphillips
"Не знаю, смогу ли я когда-нибудь превзойти эту свою работу", — midcenturymistress.
Фото © Reddit / midcenturymistress
"Смотрите, какой шикарный приставной столик Lane Acclaim был спрятан под горохово-зелёной краской!" — Bittersweet025.
Фото © Reddit / Bittersweet025
Reddit / teaphillips