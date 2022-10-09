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9 октября, 09:30

10 переделок испорченной мебели, увидев которые вы никогда не решитесь перекрасить старый комод

Последнее время всё чаще появляются "преображения" старой мебели, которую просто покрывают толстенным слоем краски. Легко и красиво... вроде бы. Но есть люди, которые с этим не согласны.

"Ну и кто решил красить дизайнерские стулья...", — jbty7.

Фото © Reddit / jbty7

Фото © Reddit / jbty7

"Переделка комода, который урвала в соцсетях", — Unpurified-Water.

Фото © Reddit / Unpurified-Water

Фото © Reddit / Unpurified-Water

"Нашла комод за десять баксов, который покрасили краской из баллончика. Они правда думали, что это красиво?" stanleysteamers.

Фото © Reddit / stanleysteamers

Фото © Reddit / stanleysteamers

"Процесс реставрации закончен!" Cristi57875e.

Фото © Reddit / Cristi57875e

Фото © Reddit / Cristi57875e

"До и после", — not2shabbytabby.

Фото © Reddit / not2shabbytabby

Фото © Reddit / not2shabbytabby

"Кто вообще решил закрасить эту красоту?!" Mike_Michaelson.

Фото © Reddit / Mike_Michaelson

Фото © Reddit / Mike_Michaelson

"Думаю, моя последняя работа по восстановлению будет здесь как нельзя более кстати", — mlkandtoast.

Фото © Reddit / mlkandtoast

Фото © Reddit / mlkandtoast

"В каком же мы были восторге, когда увидели эту текстуру под слоем краски", — teaphillips.

Фото © Reddit / teaphillips

Фото © Reddit / teaphillips

"Не знаю, смогу ли я когда-нибудь превзойти эту свою работу", — midcenturymistress.

Фото © Reddit / midcenturymistress

Фото © Reddit / midcenturymistress

"Смотрите, какой шикарный приставной столик Lane Acclaim был спрятан под горохово-зелёной краской!" Bittersweet025.

Фото © Reddit / Bittersweet025

Фото © Reddit / Bittersweet025

15 настоящих сокровищ, которые были найдены в мусорках, и даже не верится, что такое можно выкинуть

15 настоящих сокровищ, которые были найдены в мусорках, и даже не верится, что такое можно выкинуть

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Reddit / teaphillips

Сергей Трофимов

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