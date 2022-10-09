8 неочевидных признаков, сигнализирующих, что на самом деле вы себя не любите

А что такое вообще любовь к себе? Это не эгоизм и не нарциссизм, когда вы зацикливаетесь на собственной персоне, всячески себя балуя и ставя выше других. Психологи уверены, что любовь к себе должна быть примерно похожа на отношение к человеку, который вам очень нравится. Как обычно выражается симпатия? Поощрением достижений, комплиментами и неожиданными презентами. Когда мы любим, то видим в людях в основном положительные качества и достоинства, а недостатки принимаем как данность и не стараемся ничего исправить. Точно так же должна проявляться и любовь к себе, только человек, на которого направлены ваши забота и внимание, вы сами. Как же понять, что с этим у вас проблемы и вы скорее себя мучаете, чем поощряете? Наверняка вам покажется знакомой добрая половина следующих признаков.

Часто носите неудобную одежду и обувь

Неудобную одежду можно назвать актом насилия по отношению к себе. Фото © Shutterstock

Многие, особенно женщины, привыкли выбирать между красотой и комфортом, и зачастую побеждает первое. Поэтому носят неудобную и слишком жёсткую обувь, стирающую ноги в кровь, затягивают себя корсетами на платьях, даже могут мёрзнуть, одеваясь не по погоде ради эффектного лука. Всё это можно назвать актом насилия по отношению к самому себе. В неудобных джинсах вы страдаете, когда сидите и ткань впивается в живот так, что тяжело дышать. Так что первым актом любви к себе станет выбор по-настоящему комфортной для вас одежды и обуви. Поверьте, можно найти удобные и одновременно красивые экземпляры.

Истязаете себя диетами

Постоянные ограничения, осуждение себя за желание съесть сладкую булочку или кусок пиццы — это точно не про любовь. Токсичная самокритика — худшее, что вы можете с собой делать. Голодовка не поможет похудеть навсегда, а только нарушит работу организма и ваше психическое состояние. Посмотрите на любимого человека: он ведь нравится вам таким, какой есть? Вы не заставляете его голодать и работать в зале по три, а то и пять раз в неделю. Так почему к себе относитесь иначе? Если вас беспокоит вес, следует в первую очередь сходить к врачу, потому как далеко не всегда причиной лишних килограммов является неправильное питание.

Не умеете отдыхать и "трудоголите"

Следует заботиться о себе и давать отдыхать, трудоголизм точно не про любовь к себе. Фото © Shutterstock

Ещё одним признаком того, что вы совершенно себя не любите, является ваше неумение отдыхать. Постоянная работа на истощение определяет вас как человека, не знающего, чего он на самом деле хочет от жизни. Вы можете стремиться к успеху, но это никак не должно отражаться на физическом и психологическом состоянии. Следует заботиться о себе и давать отдыхать, не занимаясь после самобичеванием из-за потраченного "ни на что" времени.

Не позволяете себе принимать комплименты

Если не считаете себя привлекательным человеком, вряд ли сможете адекватно реагировать на похвалу и комплименты. Скорее всего, в такие моменты вы чувствуете себя неуютно, может даже казаться, что окружающие решили поиздеваться или нагло льстят. Но разве так отреагирует на приятные слова человек, любящий себя? В конце концов, вы не вправе решать за других людей в контексте их отношения к вам.

Жертвуете сном

Тот, кто любит себя, не станет издеваться над организмом и выберет здоровый сон. Фото © Shutterstock

Ещё один неочевидный признак, по которому можно определить, что человек себя не любит и не уважает, — его постоянное жертвование сном. Вместо того чтобы дать организму восполнить силы и отдохнуть, кто-то с сонными глазами продолжает упорно смотреть телевизор, читать или даже заниматься какими-то делами. Но последствия недосыпа очень коварны. Он понижает концентрацию внимания, нарушает работу памяти, а реакции делает заторможенными. Тот, кто любит себя, не станет так издеваться, а выберет здоровый сон.

Видите только неудачи и фокусируетесь на поражениях

Как мы уже отмечали, токсичная критика и постоянное самобичевание — это всё не про любовь. Заставляя себя снова и снова стыдиться каких-то неудач, не отпуская их, зацикливаясь, вы не поможете себе. Такое отношение может, наоборот, лишить вас сил стараться и пытаться. За что потом ругать себя вы станете только больше, называя уже безвольным и слабым человеком. Следует помнить, что ошибки и неудачи случаются со всеми, важно уметь прощать себя за них, учиться и поддерживать в новых начинаниях. В этом и заключается любовь к себе.

Хотите, чтобы вам все завидовали

Попытки доказать окружающим, что вы всё можете, никак не связаны с любовью к себе. Фото © Shutterstock

Совсем не ожидали увидеть здесь такой пункт, правда? Однако попытки доказать окружающим, что вы всё можете, достойны лучшего и при сравнениях с кем-то только выигрываете, никак не связаны с любовью к себе. Часто так бывает из-за того, что родители вам в пример ставили другого ребёнка, пытаясь его достижениями пробудить в вас жажду стараться быть лучше. Во взрослом возрасте люди, к которым мама и папа применяли такую воспитательную тактику, продолжают испытывать подсознательное стремление к соревнованию. А всё для того, чтобы показать родителям, как те ошибались.

У вас синдром отложенной жизни