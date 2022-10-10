Как судебная тяжба с Эмбер Хёрд превратила Пирата Джонни Деппа в поплывшего старика
Голливудский актёр Джонни Депп после июньской победы в суде над бывшей женой — Эмбер Хёрд — по делу о клевете постепенно возвращается к привычной жизни. Артист отправился гастролировать по США, и перед концертом в Уэстчестере (штат Нью-Йорк) Джонни подловили папарацци. Судя по фото и видео, появившимся в Сети, Депп пребывал в отличном расположении духа, когда раздавал автографы поклонникам. И если к настроению музыканта вопросов не возникло, то внешний вид Деппа фанатов озадачил.
Джонни Депп. Фото © Getty Images / Tim Whitb, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Elder Ordonez
Внимание привлекла смена имиджа: Депп появился на публике с гладко выбритым лицом, тогда как ещё в июне носил бородку и рокерские усы. Вот какие комментарии оставляют удивлённые пользователи: "Что с его лицом?", "Эффект Микки Рурка", "Я подумала, это Йоко Оно 🙄", "Тяжёлая жизнь. Деньги, наркотики, алкоголь и склонность к насилию — плохая смесь", "Это не Джонни Депп!!!", "Что случилось 😨", "Я в замешательстве".
Джонни Депп устроил автограф-сессию и пообщался с фанатами перед концертом в штате Нью-Йорк. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Elder Ordonez
Не лучше обстоят дела и у Арнольда Шварценеггера, который из Терминатора превратился в 75-летнего деда.
Напомним, несколько месяцев назад в США присяжные после длительных слушаний поставили точку в громком процессе, во время которого звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп и его бывшая супруга Эмбер Хёрд делились грязными подробностями времён их семейной жизни. За эпопеей фанаты наблюдали в прямом эфире, и вот суд вынес вердикт: Хёрд признали виновной в клевете на Деппа и обязали выплатить 15 миллионов долларов компенсации. Актёр, который обвинял экс-жену во лжи, разрушившей его карьеру, рассчитывал получить 50 миллионов долларов.
Кстати, Эмбер в ответ заявляла, что Джонни её буквально терроризировал, а ещё натравил журналистов и фанатов. В итоге ей присудили компенсацию в два миллиона долларов, и такой вердикт актрису разочаровал. В июле суд отказал Хёрд в пересмотре дела по иску бывшего мужа. Депп в свою очередь заметил, что "истина никогда не погибает".
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