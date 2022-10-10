Как животные чувствуют приближение смерти хозяина — объяснение экстрасенса

И вообще очень часто перед тем, как должна беда какая-то случиться, коты ложатся прямо на голову, в область головы на подушку хозяина. На это нужно обратить внимание. Ещё бывает такое, что кот начинает перед тем, как человеку надо уйти на войну, помечать ботинки, обувь, в которой должен человек уйти

Дарья Миронова Экстрасенс