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10 октября, 09:00

Как животные чувствуют приближение смерти хозяина — объяснение экстрасенса

Животные очень умны и тонко чувствуют происходящее. Не все в курсе, но питомцы заранее осведомлены о смерти хозяина и всячески сигнализируют о скором уходе. Как именно, рассказала экстрасенс Миронова.

Как собаки предчувствуют смерть хозяина?

Собаки меняются в поведении, чувствуя приближение смерти владельца: подвывают и всем видом демонстрируют, что не хотят отпускать человека в мир иной. Фото © Freepik / pikisuperstar

Собаки меняются в поведении, чувствуя приближение смерти владельца: подвывают и всем видом демонстрируют, что не хотят отпускать человека в мир иной. Фото © Freepik / pikisuperstar

Собаки, чувствуя приближение смерти хозяина, ведут себя странно, не так, как обычно: подвывают и всем видом демонстрируют нежелание отпускать владельца. Об этом Лайфу рассказала экстрасенс Дарья Миронова. Поведение хвостатых меняется и в том случае, если хозяин уходит воевать.

Даже бывает такое, что собака садится и смотрит в угол, как будто что-то видит или прямо утыкается, прячет нос под подушкой, может пытаться залезть носом в руки хозяина и долго так стоять

Дарья Миронова

Экстрасенс

<p>Даже бывает такое, что собака садится и смотрит в угол, как будто что-то видит или прямо утыкается, прячет нос под подушкой, может пытаться залезть носом в руки хозяина и долго так стоять</p>
<p>Даже бывает такое, что собака садится и смотрит в угол, как будто что-то видит или прямо утыкается, прячет нос под подушкой, может пытаться залезть носом в руки хозяина и долго так стоять</p>

Как кошки предчувствуют смерть хозяина?

Почувствовавшая неладное кошка обязательно ляжет хозяину на грудь, в область сердца, и начнёт урчать, мурлыкать. Фото © Freepik / prostooleh

Почувствовавшая неладное кошка обязательно ляжет хозяину на грудь, в область сердца, и начнёт урчать, мурлыкать. Фото © Freepik / prostooleh

Кошка, которая почувствовала что-то неладное, обязательно ляжет на грудь хозяина, в область сердца. Усатая-полосатая начнёт урчать, показывать, что хочет как бы обнять лапами владельца, чтобы тот остался рядом.

И вообще очень часто перед тем, как должна беда какая-то случиться, коты ложатся прямо на голову, в область головы на подушку хозяина. На это нужно обратить внимание. Ещё бывает такое, что кот начинает перед тем, как человеку надо уйти на войну, помечать ботинки, обувь, в которой должен человек уйти

Дарья Миронова

Экстрасенс

<p>И вообще очень часто перед тем, как должна беда какая-то случиться, коты ложатся прямо на голову, в область головы на подушку хозяина. На это нужно обратить внимание. Ещё бывает такое, что кот начинает перед тем, как человеку надо уйти на войну, помечать ботинки, обувь, в которой должен человек уйти</p>
<p>И вообще очень часто перед тем, как должна беда какая-то случиться, коты ложатся прямо на голову, в область головы на подушку хозяина. На это нужно обратить внимание. Ещё бывает такое, что кот начинает перед тем, как человеку надо уйти на войну, помечать ботинки, обувь, в которой должен человек уйти</p>
2 лайфхака, как предсказать смерть по дате рождения

2 лайфхака, как предсказать смерть по дате рождения

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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