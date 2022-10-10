Астропрогноз на 10–16 октября от Василисы Володиной: Как пройдёт неделя с иллюзией стабильности
Сейчас высок риск принятия неверных решений, которые аукнутся уже в ноябре. На этой неделе категорически нельзя суетиться и менять мнение, следует быть конструктивнее. Жизнь пока не становится проще.
Астрологический прогноз на неделю с 10 по 16 октября
Наступившая неделя — 10–16 октября — принесла очень опрометчивое ощущение, что все карты выложены на стол и новых сюрпризов уже не будет, предупредила астролог Василиса Володина. Есть все основания полагать, что нас ждут новые "подарки" и неожиданности, о которых мы узнаем ближе к коридору затмений (23 октября – 10 ноября).
Всё непросто, и пока не будет становиться проще. Хотя конец октября по общественно-политическим событиям будет ещё напряжённее
Как действовать в период с 10 по 16 октября
Главное сейчас — не действовать впопыхах, каждый шаг серьёзно обдумывать, взвешивая все за и против, а ещё не доверять чужим словам. К такому поведению предрасполагает положение Марса, зависшего на всю неделю в точном квадрате к Нептуну. В период с 10 по 16 октября велик риск принять неверные решения, что аукнется в середине ноября. Не исключено, что всё, за что мы берёмся сейчас, придётся переделывать, заметила Володина.
Нельзя метаться, менять мнение, суетиться. Можно, выбрав определённое направление действий, сменить его в случае необходимости после 20 октября
Текущая неделя запомнится нам иллюзией большей стабильности: хоть это и станет неким обманом, в любом случае будет меньше нервотрёпки. В жизни больше спокойствия и конструктива, появится возможность собрать себя и начать действовать, добавила астролог.
Больше приятных собеседников (которым не стоит особенно верить), теснее дружеские узы. Ответственнее все, на кого хочется рассчитывать
Коллега Володиной, астролог Инна Любимова, отметила, что неделя с 10 по 16 октября подходит для совещаний, мозговых штурмов и работы в коллективе. Уделите время домашним делам, общению с близкими и проработке эмоционального интеллекта. Лучшими днями этой недели станут 11 и 13 октября, а самой эмоциональной датой будет 16 октября.
Напоминаю: до 17 октября мы всё ещё находимся под влиянием ретроградного Меркурия. Это не время для важных планов и задач, крупных покупок, а также начала новых проектов и путешествий
Что принесёт октябрь 2022-го каждому из знаков зодиака, рассекретила известный астролог Тамара Глоба. Середина осени — спорный месяц, время поисков и метаний, это напряжённое время, во многом из-за солнечного затмения. Но для многих оно станет периодом укрепления духа и финансов.
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