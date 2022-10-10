Астропрогноз на 10–16 октября от Василисы Володиной: Как пройдёт неделя с иллюзией стабильности

Астрологический прогноз на неделю с 10 по 16 октября

Наступившая неделя — 10–16 октября — принесла очень опрометчивое ощущение, что все карты выложены на стол и новых сюрпризов уже не будет, предупредила астролог Василиса Володина. Есть все основания полагать, что нас ждут новые "подарки" и неожиданности, о которых мы узнаем ближе к коридору затмений (23 октября – 10 ноября).

Всё непросто, и пока не будет становиться проще. Хотя конец октября по общественно-политическим событиям будет ещё напряжённее Василиса Володина Астролог

Как действовать в период с 10 по 16 октября

Главное сейчас — не действовать впопыхах, каждый шаг серьёзно обдумывать, взвешивая все за и против, а ещё не доверять чужим словам. К такому поведению предрасполагает положение Марса, зависшего на всю неделю в точном квадрате к Нептуну. В период с 10 по 16 октября велик риск принять неверные решения, что аукнется в середине ноября. Не исключено, что всё, за что мы берёмся сейчас, придётся переделывать, заметила Володина.

Нельзя метаться, менять мнение, суетиться. Можно, выбрав определённое направление действий, сменить его в случае необходимости после 20 октября Василиса Володина Астролог

Текущая неделя запомнится нам иллюзией большей стабильности: хоть это и станет неким обманом, в любом случае будет меньше нервотрёпки. В жизни больше спокойствия и конструктива, появится возможность собрать себя и начать действовать, добавила астролог.

Больше приятных собеседников (которым не стоит особенно верить), теснее дружеские узы. Ответственнее все, на кого хочется рассчитывать Василиса Володина Астролог

Коллега Володиной, астролог Инна Любимова, отметила, что неделя с 10 по 16 октября подходит для совещаний, мозговых штурмов и работы в коллективе. Уделите время домашним делам, общению с близкими и проработке эмоционального интеллекта. Лучшими днями этой недели станут 11 и 13 октября, а самой эмоциональной датой будет 16 октября.