Врач рассказала, как избавиться от усталости ног

Избавиться от усталости ног помогут в том числе ванночки с солью. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-терапевт Людмила Лапа. Причём для эффективности данной процедуры важно соблюсти ряд требований. Так, температура воды должна быть 37 градусов, а погружать в неё ноги стоит не более чем на 30 минут.

Эксперт добавила, что также спасёт от неприятных ощущений массаж, который стоит делать от кончиков пальцев до пятки с любым растительным маслом, в частности оливковым. Таким способом можно заодно и увлажнить кожу: сухость и отёки могут провоцировать усталость ног, подчеркнула Лапа.

"Есть ещё очень хороший массаж, особенно когда у нас плоскостопие. Мы наливаем в маленькие бутылочки тёплую воду, садимся на стул, ставим ноги на эти бутылочки и катаем с пятки на носок. Мы делаем такой массаж, и усталость очень быстро проходит", — заключила специалист.