Daily Mail: Американцу спустя 17 лет мучений диагностировали уникальную аллергию на еду

У 36-летнего американца врачи не могли диагностировать заболевание, которое доставляло ему дискомфорт 17 лет. Дело в том, что мужчина большую половину жизни мучился из-за редкой аллергии на продукты питания, пишет Daily Mail.

Симптомы заболевания проявлялись в течение пяти часов после приёма пищи. Приступы могли длиться до двух недель и повторялись примерно раз в полтора месяца. Всё начиналось с тошноты, повышенной температуры, усталости, иногда случались приступы мигрени. Вышеописанные симптомы обычно длились два дня, следом начинался второй этап. Так, на два-три дня тело пациента покрывалось сыпью, а после этого мужчина ещё около двух недель мог мучиться из-за насморка, кашля и боли в горле.

В итоге спустя 17 лет врачам наконец-то удалось выяснить, что у пациента имеется тяжёлая форма аллергии на гистамины. К слову, встречаются они в овощах, фруктах, рыбе, мясе, молочных продуктах, вине, пиве, йогурте и других продуктах. Чтобы облегчить пациенту жизнь, медики разработали индивидуальную диету. После того как американец начал питаться по рекомендациям, симптомы аллергии больше не появлялись в его жизни.