Россиянам раскрыли лайфхаки, как добиться идеального порядка в доме

Для порядка в доме важно продумать систему хранения вещей. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила организатор пространства Наталья Виноградова. По словам эксперта, нужно понять, где именно будет находиться каждая из категорий предметов. При этом всё это необходимо показать близким. В таком случае в доме всегда будет порядок, подчеркнула специалист.

Виноградова уверена, что у каждого члена семьи должно быть своё место для хранения. Однако важно обратить внимание на привычки родных, чтобы расположить вещи в удобном месте. Так, фен или расчёски стоит класть рядом с зеркалом.



"Всё, чем человек часто пользуется, должно лежать близко. Тогда предметы можно легко взять и затем положить обратно. Чем меньше движений для этого нужно, тем больше шансов на порядок", — отметила Виноградова.

А чтобы вещи не терялись в шкафу, нужны выдвижные полки и ящики — тогда брать предметы станет легче. Кроме того, сгруппировать всё помогут контейнеры и корзинки. Облегчат задачу поиска и надписи по категориям, которые можно оставить на каждой из ёмкостей.

Эксперт также посоветовала избавиться от ненужных в доме вещей, однако делать это следует не хаотично. Так, в один из дней можно убрать только просроченную косметику. А разобраться с одеждой лучше при смене сезона. Если сложно определиться с надобностью вещи, то для таких можно завести "коробку сомнений", однако и за ней стоит регулярно следить, чтобы хлама в доме не стало больше, заключила эксперт.