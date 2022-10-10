ЦСКА может купить у "Зенита" Сутормина за миллион евро

Футболист сборной России Алексей Сутормин может в ближайшее время перейти из петербургского "Зенита" в московский ЦСКА. Об этом сообщает в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов.

По его информации, сумма трансфера 28-летнего полузащитника, который в пяти последних матчах чемпионата России провёл на поле всего две минуты, может составить от одного до полутора миллиона евро.

"ЦСКА действительно интересуется Суторминым. Причём давно. "Зенит" наверняка заломит за него крутую цену. Три миллиона евро? Думаю, если и пойдёт речь, то скорее о сумме в районе одного – полутора миллионов евро вместе с бонусами", — написал Карпов.