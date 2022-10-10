ФРГ отправит Украине первую из четырёх систем ПВО
Министр обороны ФРГ Ламбрехт пообещала отправить Киеву первую из четырёх систем ПВО IRIS-T
Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт пообещала Киеву скорую отправку первой из четырёх современных систем ПВО средней дальности IRIS-T. Она также осудила ракетные удары по столице Украины и другим городам.
"Министр обороны Кристина Ламбрехт решительно осуждает недавние российские ракетные обстрелы Киева и ряда других городов Украины. <...> По этой причине необходимо продолжать поддерживать Украину в её борьбе — особенно современными системами противовоздушной обороны. <...> Мы сейчас оказываем специальную поддержку в виде ПВО. В ближайшие несколько дней первая из четырёх современных систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM Infra Red Imaging System Tail будет готова к эффективной защите народа Украины", — приводит слова министра оборонное ведомство.
Ламбрехт отметила, что жители Украины больше всего страдают от участившихся обстрелов критически важных объектов инфраструктуры, а поведение России, по её мнению, — "дальнейшая неприемлемая эскалация". Глава Минобороны ФРГ также добавила, что ракетные обстрелы Киева и других городов показывают, как важно "быстро доставить системы противовоздушной обороны" Незалежной.
Отметим, что это не первое обещание Ламбрехт касательно поставок систем ПВО IRIS-T. В ходе визита в Одессу 1 октября она заявила, что первые системы будут отправлены "в ближайшие дни", однако за 10 дней ничего не изменилось.
Напомним, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксируют во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры.