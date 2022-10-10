ФРГ отправит Украине первую из четырёх систем ПВО

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт пообещала Киеву скорую отправку первой из четырёх современных систем ПВО средней дальности IRIS-T. Она также осудила ракетные удары по столице Украины и другим городам.

"Министр обороны Кристина Ламбрехт решительно осуждает недавние российские ракетные обстрелы Киева и ряда других городов Украины. <...> По этой причине необходимо продолжать поддерживать Украину в её борьбе — особенно современными системами противовоздушной обороны. <...> Мы сейчас оказываем специальную поддержку в виде ПВО. В ближайшие несколько дней первая из четырёх современных систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM Infra Red Imaging System Tail будет готова к эффективной защите народа Украины", — приводит слова министра оборонное ведомство.

Ламбрехт отметила, что жители Украины больше всего страдают от участившихся обстрелов критически важных объектов инфраструктуры, а поведение России, по её мнению, — "дальнейшая неприемлемая эскалация". Глава Минобороны ФРГ также добавила, что ракетные обстрелы Киева и других городов показывают, как важно "быстро доставить системы противовоздушной обороны" Незалежной.