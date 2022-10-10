Столтенберг осудил удары по Украине и пообещал продолжить поддерживать Киев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетные обстрелы Украины в телефонном разговоре с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Об этом генсек альянса написал в "Твиттере".

"Поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и осудил ужасающие и неизбирательные атаки России на гражданскую инфраструктуру на Украине", — сказано в заявлении Столтенберга.

По его словам, альянс продолжит поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется.