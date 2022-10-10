Столтенберг осудил удары по Украине и пообещал продолжить поддерживать Киев
Генсек НАТО Столтенберг осудил ракетные удары по Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетные обстрелы Украины в телефонном разговоре с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Об этом генсек альянса написал в "Твиттере".
"Поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и осудил ужасающие и неизбирательные атаки России на гражданскую инфраструктуру на Украине", — сказано в заявлении Столтенберга.
По его словам, альянс продолжит поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется.
Ранее Лайф писал, что Посольство США призвало американцев покинуть территорию Украины. До момента, пока не будет безопасно, им предлагается укрыться на месте.
Twitter / Jens Stoltenberg