Власти Украины призвали жителей не пользоваться электроприборами во избежание перегрузок

Жителей Украины просят ограничить использование электроэнергии с 17 до 22 часов. Как указали представители офиса президента в эфире телемарафона, это поможет пройти критические нагрузки электросетей после ракетных ударов, которые произошли сегодня утром.

"Вечерний пик потребления в значительной степени связан с потреблением домохозяйств. Если сегодня вечером вы сможете использовать меньше электроэнергии, это существенно поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях", — приводит заявление издание УНИАН.