Власти Украины призвали жителей не пользоваться электроприборами во избежание перегрузок
Жителей Украины просят ограничить использование электроэнергии с 17 до 22 часов. Как указали представители офиса президента в эфире телемарафона, это поможет пройти критические нагрузки электросетей после ракетных ударов, которые произошли сегодня утром.
"Вечерний пик потребления в значительной степени связан с потреблением домохозяйств. Если сегодня вечером вы сможете использовать меньше электроэнергии, это существенно поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях", — приводит заявление издание УНИАН.
Также власти перечислили наиболее энергозатратные приборы, среди которых: электрообогреватели, бойлеры, кухонная электроплита, микроволновка, стиральная машина, электрический духовой шкаф, электрочайник (кофеварка), утюг, посудомоечная машина, кондиционер, зарядные устройства, пылесос, компьютер и телевизор. Жителей страны просят минимизировать использование этих приборов или пользоваться ими в обеденное время и ночью.
Напомним, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксируют во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры.
Unsplash