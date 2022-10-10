Мировые цены на пшеницу взлетели после ударов по Украине
Пшеница подорожала почти на 5% на фоне ракетных обстрелов Украины
Мировые цены на пшеницу выросли почти на пять процентов на фоне возможных рисков для экспорта зерна из-за обстрелов на Украине. Об этом свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи.
Стоимость декабрьских фьючерсов повысилась более чем на 4,8% — до 9,1925 доллара за бушель, что стало самым большим приростом с начала месяца.
Как пишет Bloomberg, цены растут на фоне опасений срывов поставок зерна из РФ и Украины по Чёрному морю. Обострение конфликта ставит под вопрос согласие обеих сторон на продление зерновой сделки, которая завершится примерно через месяц.
Накануне, 9 октября, в Мининфраструктуры Украины сообщили о выходе ещё 13 судов с зерном из портов страны. Всего с начала работы "зернового коридора" 305 судов экспортировали 6,8 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.
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