Мировые цены на пшеницу взлетели после ударов по Украине

Мировые цены на пшеницу выросли почти на пять процентов на фоне возможных рисков для экспорта зерна из-за обстрелов на Украине. Об этом свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи.

Стоимость декабрьских фьючерсов повысилась более чем на 4,8% — до 9,1925 доллара за бушель, что стало самым большим приростом с начала месяца.

Как пишет Bloomberg, цены растут на фоне опасений срывов поставок зерна из РФ и Украины по Чёрному морю. Обострение конфликта ставит под вопрос согласие обеих сторон на продление зерновой сделки, которая завершится примерно через месяц.