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10 октября, 12:45

Мировые цены на пшеницу взлетели после ударов по Украине

Пшеница подорожала почти на 5% на фоне ракетных обстрелов Украины

Мировые цены на пшеницу выросли почти на пять процентов на фоне возможных рисков для экспорта зерна из-за обстрелов на Украине. Об этом свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи.

Стоимость декабрьских фьючерсов повысилась более чем на 4,8% — до 9,1925 доллара за бушель, что стало самым большим приростом с начала месяца.

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Как пишет Bloomberg, цены растут на фоне опасений срывов поставок зерна из РФ и Украины по Чёрному морю. Обострение конфликта ставит под вопрос согласие обеих сторон на продление зерновой сделки, которая завершится примерно через месяц.

Накануне, 9 октября, в Мининфраструктуры Украины сообщили о выходе ещё 13 судов с зерном из портов страны. Всего с начала работы "зернового коридора" 305 судов экспортировали 6,8 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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