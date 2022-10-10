Росгвардия задержала 90 пособников силовиков Украины в Херсонской и Запорожской областях

Сотрудники Росгвардии за неделю задержали в Херсонской и Запорожской областях 90 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, СБУ и ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали 90 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, СБУ и ВСУ, семь нарушителей общественного порядка и подозреваемых в совершении преступлений", — говорится в сообщении.

Росгвардейцы также обнаружили два тайника с вооружением и боеприпасами украинских националистов. Силовики изъяли из незаконного оборота переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", 15 ручных противотанковых гранатомётов и более 190 выстрелов к ним. Кроме того, сотрудники ведомства забрали 32 снаряда к РСЗО "Ураган", противотанковую мину ТМ-62М, 80 единиц огнестрельного оружия, в том числе иностранного производства, 33 ручных гранаты Ф-1 и РГД-5, 23 коктейля Молотова. Также было обнаружено и изъято более 15 килограммов взрывчатых веществ, более 6500 патронов к стрелковому оружию различного калибра.

Удалось обезвредить одно самодельное взрывное устройство, готовое к применению, более 300 мин и артиллерийских снарядов, уточнили в Росгвардии.