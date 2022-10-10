Оливейра пообещал нокаутировать Махачева в первом раунде чемпионского поединка в UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра заявил, что в чемпионском поединке нокаутирует россиянина Ислама Махачева уже в первом раунде. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Уверен только в одном: у меня очень тяжёлый удар. Если я попаду, он упадёт. Каким я вижу поединок? Нокаутирую Ислама в первом раунде", — сказал Оливейра.