Оливейра пообещал нокаутировать Махачева в первом раунде чемпионского поединка в UFC
Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра заявил, что в чемпионском поединке нокаутирует россиянина Ислама Махачева уже в первом раунде. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Уверен только в одном: у меня очень тяжёлый удар. Если я попаду, он упадёт. Каким я вижу поединок? Нокаутирую Ислама в первом раунде", — сказал Оливейра.
Напомним, Ислам Махачев и Чарльз Оливейра сразятся 22 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 280. В этот же день ещё один россиянин — Пётр Ян — выйдет на бой с американцем Шоном О'Мэлли.
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