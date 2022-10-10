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10 октября, 13:11

Оливейра пообещал нокаутировать Махачева в первом раунде чемпионского поединка в UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра заявил, что в чемпионском поединке нокаутирует россиянина Ислама Махачева уже в первом раунде. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Уверен только в одном: у меня очень тяжёлый удар. Если я попаду, он упадёт. Каким я вижу поединок? Нокаутирую Ислама в первом раунде", сказал Оливейра.

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Напомним, Ислам Махачев и Чарльз Оливейра сразятся 22 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 280. В этот же день ещё один россиянин — Пётр Ян — выйдет на бой с американцем Шоном О'Мэлли.

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Getty Images / Richie Banks / Zuffa LLC

Роман Фейгин

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