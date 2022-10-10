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10 октября, 13:10

Политолог отметил важность поручения Путина губернаторам поддерживать связь с россиянами

Эксперт Кирьян выделил наиважнейшие моменты встречи Путина с губернаторами

Встреча президента России Владимира Путина с избранными губернаторами регионов была рабочей. Во время совещания было видно, что лидер РФ следит за ходом спецоперации на Украине в оперативном режиме, он готов менять работу системы воинского учёта. К тому же главы субъектов получили чёткие распоряжения по развитию на 2023 год, рассказал Лайфу руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян.

Если говорить о части встречи, где говорилось о проведении специальной военной операции на Украине, то видно, что президент следит за этой темой и выявляет недостатки и нарушения. Российский лидер готов менять работу системы воинского учёта, добавил эксперт.

Вместе с тем Кирьян указал на напоминание губернаторам о необходимости постоянно быть в диалоге с россиянами, получать обратную связь и работать с ней, несмотря на то что замечания и оценки могут быть негативные. Политолог также отметил позицию Путина по безусловному выполнению всех соцобязательств в 2023 году. Здесь же учитывается вопрос соблюдения прав нуждающихся граждан и постоянный мониторинг запросов, подчеркнул эксперт.

"По новым регионам президент выразил уверенность, что все сограждане едины в оценках необходимости помочь отстроить их и наладить нормальную жизнь", — отметил Кирьян.

Если говорить про планы развития страны, добавил политолог, то главы регионов получили чёткую трактовку на 2023 год, в том числе и указание по закладыванию в бюджеты и федеральные программы средств в плановом порядке, без задержек.

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Kremlin.ru

Ольга Годуненко

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