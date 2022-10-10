Жители Крыма временно не могут оформлять заказы на Ozon

Маркетплейс Ozon временно ограничил жителям Крыма возможность оформлять заказы, при этом доставка уже совершённых покупок может задержаться. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию.

"Из-за происшествия на мосту доставка заказов с нашей платформы для покупателей в Крыму задерживается, сделать новые заказы также временно невозможно до решения ситуации с грузовым транспортным сообщением между полуостровом и материком", — говорится в сообщении.