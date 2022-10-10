Жители Крыма временно не могут оформлять заказы на Ozon
Ozon временно ограничил возможность совершать заказы для жителей Крыма из-за ЧП на мосту
Маркетплейс Ozon временно ограничил жителям Крыма возможность оформлять заказы, при этом доставка уже совершённых покупок может задержаться. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию.
"Из-за происшествия на мосту доставка заказов с нашей платформы для покупателей в Крыму задерживается, сделать новые заказы также временно невозможно до решения ситуации с грузовым транспортным сообщением между полуостровом и материком", — говорится в сообщении.
В организации также уточнили, что заказы с маркетплейса по запросу покупателей в регион доставляют сторонние логистические компании в пункты выдачи независимых агентов.
Напомним, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский лидер заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
ТАСС / Евгений Разумный