В неповреждённой нитке "Северного потока – 2" снизили давление в целях предосторожности

Оператор "Северного потока – 2" снизил давление в неповреждённой нитке газопровода в целях предосторожности. Об этом говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

"Оператор "Северного потока – 2" снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлечёнными госорганами", — цитирует ТАСС заявление компании.