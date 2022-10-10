В неповреждённой нитке "Северного потока – 2" снизили давление в целях предосторожности
Оператор "Северного потока – 2" снизил давление в неповреждённой нитке газопровода в целях предосторожности. Об этом говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.
"Оператор "Северного потока – 2" снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлечёнными госорганами", — цитирует ТАСС заявление компании.
Напомним, на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.