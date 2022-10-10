Путин заявил, что бенефициар взрывов на "Северных потоках" всем известен
Хотя Россию не допускают к расследованию причин взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", бенефициар данной диверсии известен всем. Такое заявление на совещании с постоянными членами Совбеза РФ сделал российский президент Владимир Путин.
"Как известно, представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря, но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления", — сказал он.
Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.