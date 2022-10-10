Лидеры сборной Швеции по лыжным гонкам пригрозили бойкотом в случае допуска россиян
Шведские лыжницы Линн Сван, Майя Дальквист и Фрида Карлссон заявили, что откажутся от выступления на чемпионате мира 2023 года в словенской Планице в случае допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщает Aftonbladet.
В конце сентября генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что российские лыжники могут вернуться на международные старты, в том числе на Кубок и чемпионат мира, уже в декабре этого года. Окончательное решение должно быть принято в конце октября.
"К сожалению, спорт и политика связаны. Возвращение россиян невозможно, пока продолжается конфликт на территории Украины. Мы занимаем чёткую позицию и готовы к бойкоту", — сказала Сван.
Карлссон — чемпионка мира 2019 года в эстафете. Дальквист дважды побеждала на ЧМ в спринтерских гонках и выиграла три медали на Олимпиаде-2022 в Пекине. Сван — победительница этапов Кубка мира и обладательница Малого хрустального глобуса в спринтерских гонках.
FIS