Лидеры сборной Швеции по лыжным гонкам пригрозили бойкотом в случае допуска россиян

Шведские лыжницы Линн Сван, Майя Дальквист и Фрида Карлссон заявили, что откажутся от выступления на чемпионате мира 2023 года в словенской Планице в случае допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщает Aftonbladet.

"К сожалению, спорт и политика связаны. Возвращение россиян невозможно, пока продолжается конфликт на территории Украины. Мы занимаем чёткую позицию и готовы к бойкоту", — сказала Сван.