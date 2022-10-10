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10 октября, 10:28

Лидеры сборной Швеции по лыжным гонкам пригрозили бойкотом в случае допуска россиян

Шведские лыжницы Линн Сван, Майя Дальквист и Фрида Карлссон заявили, что откажутся от выступления на чемпионате мира 2023 года в словенской Планице в случае допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщает Aftonbladet.

В конце сентября генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что российские лыжники могут вернуться на международные старты, в том числе на Кубок и чемпионат мира, уже в декабре этого года. Окончательное решение должно быть принято в конце октября.

"К сожалению, спорт и политика связаны. Возвращение россиян невозможно, пока продолжается конфликт на территории Украины. Мы занимаем чёткую позицию и готовы к бойкоту", — сказала Сван.

Вяльбе уверена, что российских лыжников в ближайшее время не вернут на международную арену

Вяльбе уверена, что российских лыжников в ближайшее время не вернут на международную арену

Карлссон — чемпионка мира 2019 года в эстафете. Дальквист дважды побеждала на ЧМ в спринтерских гонках и выиграла три медали на Олимпиаде-2022 в Пекине. Сван — победительница этапов Кубка мира и обладательница Малого хрустального глобуса в спринтерских гонках.

Ранее Лайф сообщал, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила российским спортсменам, в том числе и лыжникам, участвовать в международных соревнованиях.

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FIS

Роман Фейгин

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