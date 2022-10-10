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10 октября, 10:33

Путин заявил от трёх терактах Киева против Курской АЭС

Путин: Украина совершила три теракта на Курской АЭС, подрывая ЛЭП

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности обвинил Украину в терроризме и заявил, что Киев совершил уже три теракта в отношении Курской атомной электростанции.

"Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС в России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции", — сказал глава государства.

В результате третьего такого теракта, по его словам, было повреждено сразу три ЛЭП. К счастью, серьёзных последствий удалось избежать. Также президент, комментируя регулярные обстрелы Запорожской АЭС, назвал атаки киевского режима "атомным терроризмом".

Путин заявил, что удары по объектам Украины нанесены по предложению Минобороны

Путин заявил, что удары по объектам Украины нанесены по предложению Минобороны

Также в ходе совещания Путин в связи с ЧП на Крымском мосту заявил, что Киев уже давно использует террористические методы. В частности, по его словам, украинцы пытались подорвать "Турецкий поток". Как подчеркнул президент, оставлять без ответа подобные преступления попросту невозможно.

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ТАСС / Сысоев Григорий

Наталья Исакова

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