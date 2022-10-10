Путин заявил от трёх терактах Киева против Курской АЭС
Путин: Украина совершила три теракта на Курской АЭС, подрывая ЛЭП
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности обвинил Украину в терроризме и заявил, что Киев совершил уже три теракта в отношении Курской атомной электростанции.
"Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС в России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции", — сказал глава государства.
В результате третьего такого теракта, по его словам, было повреждено сразу три ЛЭП. К счастью, серьёзных последствий удалось избежать. Также президент, комментируя регулярные обстрелы Запорожской АЭС, назвал атаки киевского режима "атомным терроризмом".
Также в ходе совещания Путин в связи с ЧП на Крымском мосту заявил, что Киев уже давно использует террористические методы. В частности, по его словам, украинцы пытались подорвать "Турецкий поток". Как подчеркнул президент, оставлять без ответа подобные преступления попросту невозможно.
ТАСС / Сысоев Григорий