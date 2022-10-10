Путин заявил от трёх терактах Киева против Курской АЭС

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности обвинил Украину в терроризме и заявил, что Киев совершил уже три теракта в отношении Курской атомной электростанции.

"Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС в России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции", — сказал глава государства.