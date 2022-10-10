МККК из соображений безопасности прекратил работу на Украине
Работа Международного комитета Красного Креста на Украине приостановлена
На территории Украины приостановил деятельность Международный комитет Красного Креста (МККК). Такое решение принято из соображений безопасности. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на представителя организации.
"По соображениям безопасности наши команды сегодня приостановили работу", — заявил пресс-секретарь МККК.
Ранее Лайф писал, что после утренних ударов Вооружённых сил России Посольство США призвало американцев покинуть территорию Украины. До момента, пока не будет безопасно, им предлагается укрыться на месте.
ТАСС / Река Александр