МККК из соображений безопасности прекратил работу на Украине

На территории Украины приостановил деятельность Международный комитет Красного Креста (МККК). Такое решение принято из соображений безопасности. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на представителя организации.

"По соображениям безопасности наши команды сегодня приостановили работу", — заявил пресс-секретарь МККК.