Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств жителей Купянска

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после расправы над мирными жителями в Купянске Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба СКР в телеграм-канале.

"Следователи СК России примут меры к установлению обстоятельств гибели мирных граждан, а также всех лиц, причастных к их пыткам и убийствам, для привлечения к уголовной ответственности", — указывается в сообщении.

По данным СКР, видео с расправой над мирными жителями Купянска было снято недавно, когда населённый пункт находился под контролем ВСУ. Данные кадры демонстрируют новые военные преступления киевского режима, отметили в следкоме.

Напомним, 9 октября экс-командир нацбатальона "Азов"* Максим Жорин опубликовал кадры из Купянска. На видео запечатлены тела мирных жителей с подписью о расплате. Сам Жорин позднее изменил публикацию, добавив, что видео якобы взято "из телефона оккупанта". В ответ на эти кадры в Совбезе РФ пообещали жёсткую реакцию Москвы.