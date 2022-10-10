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10 октября, 13:33

Школы, вузы и колледжи Белгородской области на две недели переходят на дистанционку

Гладков: Школы, вузы и колледжи Белгородской области уходят на дистанционную форму

Школы, колледжи и вузы в Белгородской области переводят на дистанционную форму обучения на две недели. Об этом объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Белгородский губернатор объявил о переводе учебных заведений региона на дистант. Видео © Telegram-канал Вячеслава Гладкова

"Принял решение перевести на две недели все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода на дистанционный формат обучения", — сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале.

При этом детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Гладков выразил надежду, что родители и учителя согласятся с мнением о том, что безопасность детей — это главное, что должно волновать каждого. Поэтому власти делают всё, чтобы ребята находились в безопасных условиях.

ВСУ обстреляли село в Белгородской области из "Точки-У"

ВСУ обстреляли село в Белгородской области из "Точки-У"

Ранее в ФСБ сообщили о росте числа обстрелов территории России со стороны ВСУ. Так, за минувшую неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населённых пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, миномётов и беспилотных летательных аппаратов.

Обложка ©

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Артур Лапсаков

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