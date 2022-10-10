Школы, вузы и колледжи Белгородской области на две недели переходят на дистанционку

Школы, колледжи и вузы в Белгородской области переводят на дистанционную форму обучения на две недели. Об этом объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Белгородский губернатор объявил о переводе учебных заведений региона на дистант. Видео © Telegram-канал Вячеслава Гладкова

"Принял решение перевести на две недели все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода на дистанционный формат обучения", — сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале.

При этом детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Гладков выразил надежду, что родители и учителя согласятся с мнением о том, что безопасность детей — это главное, что должно волновать каждого. Поэтому власти делают всё, чтобы ребята находились в безопасных условиях.