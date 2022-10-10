Названы факторы, которые повлияют на газовые отношения РФ и ЕС после взрывов на трубопроводах

Хаотизация порядка, аритмия в сфере энергетики, американизация европейской энергополитики и восточный экспресс российской энергодипломатии — это факторы, которые повлияют на газовые отношения России и Европы. О них подробно рассказал исполнительный директор АНО "Институт проблем взаимозависимости Евгений Типайлов на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава Института проблем взаимозависимости Типайлов — о газовых отношениях РФ и Европы после взрывов на "Северных потоках". Видео © LIFE

"Первый фактор — хаотизация порядка. Очевидно, что глубина мирового кризиса будет менять ландшафт газового бизнеса. Бизнес as ususal (по-прежнему. — Прим. Лайфа) — он закончился", — сказал директор.

При этом, подчеркнул Типайлов, продолжится деградация правовой определённости для участников рынка, релятивизация контрактных обязательств сторон, обесценивание инструментов судебной защиты, рост госвмешательства, перестройка логистических цепочек, а также эрозия финансовой инфраструктуры, банкротство компаний и обнуление доверия.

Вторым фактором является аритмия в сфере энергетики. По словам эксперта, экзистенциальный характер начавшейся борьбы за рынки и ресурсы будет параллельно ускорять и замедлять различные процессы в данном отраслевом бизнесе.

"К примеру, ускоренный отказ ЕС от российского газа будет замедлять снижение доли угля или атомной энергии в топливно-энергетическом балансе стран – членов ЕС", — отметил Типайлов.

Следующим фактором он назвал американизацию европейской энергетической политики. Эксперт объяснил, что Европа десятилетиями выстраивала ландшафт правового регулирования и энергобезопасности ЕС, но потерпела фиаско как в отрасли, так и в дипломатии. Речь идёт и о недружественности действий, которые Соединённые Штаты готовы проявлять ради своих интересов, отметил Типайлов. Четвёртый же фактор связан с перенаправлением экспорта.

"Восточный экспресс российской энергетической дипломатии. Россия заявила о развороте поставок углеводородов включая природный газ, на рынки стран АТР(Азиатско-Тихоокеанского региона. — Прим. Лайфа)", — отметил эксперт.