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10 октября, 13:42

Названы факторы, которые повлияют на газовые отношения РФ и ЕС после взрывов на трубопроводах

Эксперт Типайлов перечислил факторы, которые повлияют на газовые отношения РФ и ЕС

Хаотизация порядка, аритмия в сфере энергетики, американизация европейской энергополитики и восточный экспресс российской энергодипломатии — это факторы, которые повлияют на газовые отношения России и Европы. О них подробно рассказал исполнительный директор АНО "Институт проблем взаимозависимости Евгений Типайлов на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава Института проблем взаимозависимости Типайлов — о газовых отношениях РФ и Европы после взрывов на "Северных потоках". Видео © LIFE

"Первый фактор — хаотизация порядка. Очевидно, что глубина мирового кризиса будет менять ландшафт газового бизнеса. Бизнес as ususal (по-прежнему. — Прим. Лайфа) — он закончился", — сказал директор.

При этом, подчеркнул Типайлов, продолжится деградация правовой определённости для участников рынка, релятивизация контрактных обязательств сторон, обесценивание инструментов судебной защиты, рост госвмешательства, перестройка логистических цепочек, а также эрозия финансовой инфраструктуры, банкротство компаний и обнуление доверия.

Вторым фактором является аритмия в сфере энергетики. По словам эксперта, экзистенциальный характер начавшейся борьбы за рынки и ресурсы будет параллельно ускорять и замедлять различные процессы в данном отраслевом бизнесе.

"К примеру, ускоренный отказ ЕС от российского газа будет замедлять снижение доли угля или атомной энергии в топливно-энергетическом балансе стран членов ЕС", — отметил Типайлов.

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Следующим фактором он назвал американизацию европейской энергетической политики. Эксперт объяснил, что Европа десятилетиями выстраивала ландшафт правового регулирования и энергобезопасности ЕС, но потерпела фиаско как в отрасли, так и в дипломатии. Речь идёт и о недружественности действий, которые Соединённые Штаты готовы проявлять ради своих интересов, отметил Типайлов. Четвёртый же фактор связан с перенаправлением экспорта.

"Восточный экспресс российской энергетической дипломатии. Россия заявила о развороте поставок углеводородов включая природный газ, на рынки стран АТР(Азиатско-Тихоокеанского региона. — Прим. Лайфа)", — отметил эксперт.

Причём этот разворот поставок начался некоторое время назад, поэтому сам он и его ускорение станут в ближайшие годы одним из приоритетных направлений развития российского топливно-энергетического комплекса, заключил Типайлов.

Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук

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