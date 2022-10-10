ВШЭ и VK будут обучать студентов по IT-направлениям

Студенты ВШЭ смогут бесплатно обучаться в мастерских по актуальным направлениям IT благодаря совместному проекту университета и VK на базе Инженерно-математической школы. Преподавать будут как теорию, так и практику. Количество мест ограничено, сообщила пресс-служба компании.

Всего будут работать четыре мастерских: по виртуальным платформенным решениям, по компиляторам и высоконагруженным приложениям, по аппаратному обеспечению искусственного интеллекта (ИИ) и по прикладному ИИ.

"Студенты будут работать над реальными технологическими задачами VK и получать стипендию от компании в размере 40 000 рублей", — уточнили в компании.

Первую мастерскую запустили в Санкт-Петербурге, остальные три реализованы совместно МИЭМ НИУ ВШЭ. Петербургская мастерская займётся разработкой открытого сервиса для создания нейросетей.

"Уверена, что широта мышления студентов "вышки" позволит реализовывать самые смелые идеи — именно такие необходимы для создания и развития передовых сервисов и технологий VK, которыми пользуются миллионы людей", — отметила директор по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Результаты работы студентов применят на практике. Их проекты будут использоваться для модерации контента соцсетей, защиты от спама, обработки изображений, текстов и видео.

Студенты будут заниматься развитием языка, на котором написан весь бэкенд-код "ВКонтакте", а также создавать вычислительные системы и развивать технологии машинного обучения искусственного интеллекта. Кроме того, учащиеся будут разрабатывать технологии создания 3D-персонажа человека по фотографии и работать над технологиями распознавания речи. Выпускники программы смогут пройти стажировку в VK, а затем присоединиться к компании в качестве молодых специалистов.