Мишустин утвердил план поддержки бизнеса в условиях мобилизации

Правительство РФ утвердило план первоочередных мер в экономике по поддержке бизнеса в условиях частичной мобилизации. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Мишустин объявил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Видео © Telegram-канал Правительства РФ

Так, министерства юстиции и обороны должны разработать проект федерального закона, который позволит мобилизованным гражданам оставлять бизнес в собственности. Документ подразумевает, что призывникам будет предоставляться пятидневная отсрочка, в течение которой они должны оформить доверенность новому руководителю и передать ему все дела.

Для призванных предпринимателей будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Также для них предусмотрен перенос срока представления деклараций по налогам и иной отчётности. Кроме того, бизнесмены смогут получить кредитные каникулы и отсрочку по аренде.

Если мобилизованный предприниматель не успеет исполнить условия контракта на поставку товаров, выполнение работ или услуг, условия такого контракта могут быть изменены. Кроме того, таких представителей бизнеса не будут штрафовать. Планируется и корректировка условий грантовой поддержки. Появится возможность продления сроков реализации таких проектов, снижения требований к ним и исключения штрафных санкций, уточнил премьер.