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Регион
Опубликовано 10 октября 2022, 13:57

Месси из-за травмы пропустит матч Лиги чемпионов против "Бенфики"

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси из-за дискомфорта в икроножной мышце пропустит матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики". Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Месси травмировал икроножную мышцу неделю назад в матче третьего тура Лиги чемпионов с "Бенфикой" (1:1). В минувшие выходные он пропустил встречу против "Реймса" (0:0) в десятом туре чемпионата Франции. В понедельник 35-летний спортсмен не принимал участия в тренировке парижского клуба.

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Ближайший матч с "Бенфикой" ПСЖ проведёт во вторник, 11 октября. Команды возглавляют таблицу группы H, набрав в трёх матчах по семь очков.

Напомним, летом 2021 года Лионель Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ, подписав контракт на два сезона. За молодёжную и основную команды сине-гранатовых обладатель семи "Золотых мячей" выступал более 20 лет. Ранее СМИ активно писали, что форвард может вернуться обратно и уже провёл встречи с тренером каталонцев Хави.

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Getty Images / Aurelien Meunier — PSG/PSG

Роман Фейгин
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