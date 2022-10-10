Месси из-за травмы пропустит матч Лиги чемпионов против "Бенфики"
Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси из-за дискомфорта в икроножной мышце пропустит матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики". Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
Месси травмировал икроножную мышцу неделю назад в матче третьего тура Лиги чемпионов с "Бенфикой" (1:1). В минувшие выходные он пропустил встречу против "Реймса" (0:0) в десятом туре чемпионата Франции. В понедельник 35-летний спортсмен не принимал участия в тренировке парижского клуба.
Ближайший матч с "Бенфикой" ПСЖ проведёт во вторник, 11 октября. Команды возглавляют таблицу группы H, набрав в трёх матчах по семь очков.
Напомним, летом 2021 года Лионель Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ, подписав контракт на два сезона. За молодёжную и основную команды сине-гранатовых обладатель семи "Золотых мячей" выступал более 20 лет. Ранее СМИ активно писали, что форвард может вернуться обратно и уже провёл встречи с тренером каталонцев Хави.
Getty Images / Aurelien Meunier — PSG/PSG