Месси из-за травмы пропустит матч Лиги чемпионов против "Бенфики"

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси из-за дискомфорта в икроножной мышце пропустит матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики". Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Месси травмировал икроножную мышцу неделю назад в матче третьего тура Лиги чемпионов с "Бенфикой" (1:1). В минувшие выходные он пропустил встречу против "Реймса" (0:0) в десятом туре чемпионата Франции. В понедельник 35-летний спортсмен не принимал участия в тренировке парижского клуба.

Ближайший матч с "Бенфикой" ПСЖ проведёт во вторник, 11 октября. Команды возглавляют таблицу группы H, набрав в трёх матчах по семь очков.