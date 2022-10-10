Власти Украины не поверили желанию Венгрии забрать Закарпатье

"Говорить об этой претензии было бы пустой пропагандой, я не думаю, что она возникла бы когда-либо даже на теоретическом уровне со стороны Венгрии. Негативные последствия отказа от международного права будут намного больше, чем выгоды от приобретения территории", — сказал он.