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10 октября, 14:03

Власти Украины не поверили желанию Венгрии забрать Закарпатье

Подоляк назвал пропагандой желание Венгрии забрать Закарпатье

Рассуждения о желании Венгрии вернуть в состав страны Закарпатье являются пропагандой. Таким мнением поделился советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в беседе с венгерским порталом Telex.

"Говорить об этой претензии было бы пустой пропагандой, я не думаю, что она возникла бы когда-либо даже на теоретическом уровне со стороны Венгрии. Негативные последствия отказа от международного права будут намного больше, чем выгоды от приобретения территории", — сказал он.

Подоляк также отметил, что Будапешт и Киев могли бы "очень быстро" уладить разногласия, которые касаются венгерского меньшинства в Закарпатье, без влияния России.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Румынии назвали четыре страны, которым Украина должна отдать земли. В частности, речь шла и о Венгрии.

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ТАСС / Zuma

Варвара Романова

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