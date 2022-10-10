Власти Украины не поверили желанию Венгрии забрать Закарпатье
Подоляк назвал пропагандой желание Венгрии забрать Закарпатье
Рассуждения о желании Венгрии вернуть в состав страны Закарпатье являются пропагандой. Таким мнением поделился советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в беседе с венгерским порталом Telex.
"Говорить об этой претензии было бы пустой пропагандой, я не думаю, что она возникла бы когда-либо даже на теоретическом уровне со стороны Венгрии. Негативные последствия отказа от международного права будут намного больше, чем выгоды от приобретения территории", — сказал он.
Подоляк также отметил, что Будапешт и Киев могли бы "очень быстро" уладить разногласия, которые касаются венгерского меньшинства в Закарпатье, без влияния России.
Ранее Лайф рассказывал, что в Румынии назвали четыре страны, которым Украина должна отдать земли. В частности, речь шла и о Венгрии.
ТАСС / Zuma