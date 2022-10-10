Глава отдела департамента киберполиции Юрий Заскока погиб при ударе по Киеву

Во время обстрела Киева погиб начальник отдела департамента киберполиции Юрий Заскока, в тот момент он ехал по бульвару Шевченко, заявил глава Национальный полиции Украины Игорь Клименко.

"[Погиб] 41-летний полковник полиции, начальник отдела департамента киберполиции Юрий Заскока. Полицейский в момент удара как раз ехал по бульвару Шевченко на работу", — приводит его слова пресс-служба Нацполиции Украины.