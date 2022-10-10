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10 октября, 14:32

Глава отдела департамента киберполиции Юрий Заскока погиб при ударе по Киеву

<p>Обложка © Nashemisto.dp.ua</p>

Обложка © Nashemisto.dp.ua

Во время обстрела Киева погиб начальник отдела департамента киберполиции Юрий Заскока, в тот момент он ехал по бульвару Шевченко, заявил глава Национальный полиции Украины Игорь Клименко.

"[Погиб] 41-летний полковник полиции, начальник отдела департамента киберполиции Юрий Заскока. Полицейский в момент удара как раз ехал по бульвару Шевченко на работу", — приводит его слова пресс-служба Нацполиции Украины.

Клименко добавил, что в результате ракетного обстрела со стороны российских войск оказались повреждены 29 объектов критической инфраструктуры.

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Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. Одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.

Светлана Оперук

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