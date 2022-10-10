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10 октября, 14:22

Мужчинам рассказали, как бороться с признаками старения

Косметолог Соколова посоветовала мужчинам после 30 лет пользоваться антивозрастным кремом

Мужчинам после 30 лет стоит пользоваться антивозрастным кремом или гелем. Об этом в беседе с РИАМО заявила врач – дерматовенеролог-косметолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Юлия Соколова.

Она отметила, что при покупке стоит обратить внимание на пометку "против первых признаков старения" или "против первых морщин". По словам эксперта, в составе антивозрастного крема для этой категории мужчин важны антиоксиданты, которые помогают противостоять изменениям кожи и уменьшить её чувствительность. А после 40 лет представителям сильного пола стоит добавить в джентльменский набор средства для кожи вокруг глаз.

"В этом возрасте тем, кто не сделал этого раньше, полезно ввести в ежедневный уход средства для кожи вокруг глаз — бессонные ночи уже не проходят бесследно. В антивозрастных кремах для кожи лица к увлажнителям и антиоксидантам присоединяются компоненты, стимулирующие обновление и дающие эффект лифтинга", — пояснила Соколова.

По словам специалиста, с годами кожа мужчины хуже восстанавливается после повреждений. Со временем из-за снижения уровня тестостерона может появиться сухость на скулах или возле губ. Врач подчеркнула, что уход за кожей независимо от её типа состоит из трёх этапов: очищение, увлажнение и тонизирование. А определиться с необходимыми косметическими средствами можно по таблице, причём следует учесть состояние и возраст мужчины, заключила Соколова.

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Shutterstock

Никита Осипов
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