Родителей призвали участвовать в сетевой жизни детей, напомнив об опасных трендах Интернета

Непроверенные данные, которые публикуются в Сети, искажают мировоззрение детей и подростков. А если ребёнок попал в ловушку "кликбейтного контента", затрачивает много времени на просмотр коротких видео, картинок и мемов, то он погружается в состояние постоянной тревоги, депрессии и усталости. Поэтому важно участие родителей в "сетевой жизни" детей, объяснил в беседе с Лайфом генеральный директор АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды" (ЦИСМ) Максим Лупин.

По его словам, информационные и развлекательные ресурсы в Сети давно выстроили собственную политику вовлечения пользователей с помощью рекомендательных сервисов. И если человек не способен контролировать своё внимание, то он погружается в многочасовое потребление "мусорного" контента клипового типа, а именно тратит время на просмотр коротких роликов, картинок и мемов. Так, отметил эксперт, попадая в ловушку "кликбейтного контента", дети и подростки особенно часто погружаются в состояние постоянной тревоги, депрессии и усталости.

"Сегодня в Сети целенаправленно продвигается извне всё больше трендов, угрожающих как психологическому, так и физическому здоровью или даже жизни их последователей, особенно детей и молодёжи, провоцируя агрессию, буллинг, другие негативные явления. Иногда в погоне за сетевой популярностью подростки слепо копируют их и переступают черту закона", — рассказал Лупин.

Кроме того, в Интернете есть множество фейковых, непроверенных данных, которые, как правило, преподносятся правдоподобно, и даже взрослые не всегда могут отличить их от истины. Как результат потребления такого контента — искажение мировоззрения. Поэтому, уверен эксперт, важно, чтобы родители принимали участие в "сетевой жизни" детей.

"Нужно обсуждать как риски в сетевом пространстве, так и возможности, которые предоставляет Интернет, помогать ребёнку сформировать оценку полученной информации, и главное — быть для детей примером "экологичного" использования современных технологий", — объяснил Лупин.