НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 октября, 14:15

Главы МВФ и Всемирного банка предрекли рецессию мировой экономике в 2023 году

В 2023 году мировой экономике грозит рецессия, а её развитие в Европе замедляется. Об этом заявили директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.

Они провели дискуссию в канун начала осенней сессии руководящих органов МВФ и ВБ. Мероприятие транслировалось в прямом эфире.

"[Существуют] риск и подлинная опасность мировой рецессии в следующем году. Развитие экономики в Европе замедляется. Посмотрим, куда это двинется в следующем году", заявил Дэвид Малпасс.

США уличили в стремлении "разграбить" РФ ради восстановления своей экономики

США уличили в стремлении "разграбить" РФ ради восстановления своей экономики

Кристалина Георгиева в ответ на это заявление поддержала Малпасса и согласилась, что риск рецессии действительно увеличился.

Ранее Лайф цитировал слова политолога Эльдара Есиева, который заявил, что санкции Запада против России ставят под удар мировую экономику.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров