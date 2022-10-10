Главы МВФ и Всемирного банка предрекли рецессию мировой экономике в 2023 году

В 2023 году мировой экономике грозит рецессия, а её развитие в Европе замедляется. Об этом заявили директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.

Они провели дискуссию в канун начала осенней сессии руководящих органов МВФ и ВБ. Мероприятие транслировалось в прямом эфире.

"[Существуют] риск и подлинная опасность мировой рецессии в следующем году. Развитие экономики в Европе замедляется. Посмотрим, куда это двинется в следующем году", — заявил Дэвид Малпасс.

Кристалина Георгиева в ответ на это заявление поддержала Малпасса и согласилась, что риск рецессии действительно увеличился.