США уличили в стремлении "разграбить" РФ ради восстановления своей экономики

Жители США выйдут на протесты из-за образовавшегося рекордного государственного долга. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Парламентарий также убеждён, что Вашингтон стремится "разграбить" Россию и за счёт этого хочет восстановить свою экономику.

"Объяснить это американскому обывателю очень сложно. Они думают своим собственным карманом — как и все обыватели во всём мире, поэтому, конечно, они будут выступать, выходить на различные демонстрации, голосовать против действующей американской власти", — отметил Матвейчев.

Депутат также подчеркнул, что американский госдолг составляет почти 130–160% от ВВП. Он уверен: США не смогут печатать доллары вечно. Матвейчев добавил, что сейчас национальных купюр в стране уже больше, чем требуется мировой экономике, из-за этого возникла рекордная за последние 30 лет инфляция. Ключевую ставку в Америке поднимали уже три раза, и, вероятно, она продолжит расти до конца года.

"Поднятие ключевой ставки означает, что предложений валюты на рынок будет меньше и кредит будет стоить дороже, а учитывая перекредитованность всей американской экономики и отсутствие дешёвых денег, это будет означать остановку экономического роста либо даже падение экономики США как таковой", — считает депутат.

Он обратил внимание на то, что в этой ситуации уровень жизни снизится, возникнет безработица и повысится число бедных людей. Собеседник издания призвал Вашингтон заниматься проблемами внутри страны, а не тратить огромные средства на Украину и борьбу с Россией, как это уже было с СССР.