Медведев: Запад не смог "порвать в клочья" российскую экономику

Странам Запада не удалось "порвать в клочья" российскую экономику, как бы они ни старались. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что с самого начала спецоперации ЕС и США начали последовательно "палить по нашей стране из многоствольной санкционной РСЗО".

По его словам, "неумные оппоненты" России никак не могут понять простой вещи, что РФ уже давно живёт в условиях санкций и хорошо умеет адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам. При этом экономика страны демонстрирует приличную жизнеспособность. Так, инфляция в РФ постепенно замедляется, упав с пикового значения в 17,8% до 13,7%, а ВВП демонстрирует большую устойчивость и к концу года сократиться куда меньше предполагавшегося уровня.