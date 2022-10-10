В Боснии и Герцеговине отложили принятие решения о матче со сборной России по футболу
Заседание Исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины, посвящённого проведению товарищеского матча со сборной России, перенесли. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Окончательное решение о проведении встречи планировалось принять 10 октября. Теперь заседание исполкома перенесли на 31 октября.
Матч запланирован на 19 ноября. Он должен состояться на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. При этом член Исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич обещает сделать всё возможное, чтобы национальная сборная его страны не сыграла с Россией. Кроме того, лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич отказались играть с нашими спортсменами.
Напомним, что ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборной России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций и на Евро-2024.
РФС