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10 октября, 14:20

В Боснии и Герцеговине отложили принятие решения о матче со сборной России по футболу

Заседание Исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины, посвящённого проведению товарищеского матча со сборной России, перенесли. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Окончательное решение о проведении встречи планировалось принять 10 октября. Теперь заседание исполкома перенесли на 31 октября.

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Матч запланирован на 19 ноября. Он должен состояться на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. При этом член Исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич обещает сделать всё возможное, чтобы национальная сборная его страны не сыграла с Россией. Кроме того, лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич отказались играть с нашими спортсменами.

Напомним, что ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборной России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций и на Евро-2024.

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РФС

Роман Фейгин

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