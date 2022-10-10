В Боснии и Герцеговине отложили принятие решения о матче со сборной России по футболу

Заседание Исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины, посвящённого проведению товарищеского матча со сборной России, перенесли. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Окончательное решение о проведении встречи планировалось принять 10 октября. Теперь заседание исполкома перенесли на 31 октября.

Матч запланирован на 19 ноября. Он должен состояться на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. При этом член Исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич обещает сделать всё возможное, чтобы национальная сборная его страны не сыграла с Россией. Кроме того, лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич отказались играть с нашими спортсменами.