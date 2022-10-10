СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск экс-президента России и нынешнего зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом свидетельствует база данных МВД Незалежной.
Против политика выдвинули обвинение по статье УК страны "Финансирование действий, совершённых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".
Ранее Лайф рассказывал, что Седокова, Лорак и Тодоренко попали в санкционный список Киева. Упомянутые знаменитости обозначены как "артисты — граждане Украины".
ТАСС / Штукина Екатерина