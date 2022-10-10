НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 октября, 14:18

СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск экс-президента России и нынешнего зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом свидетельствует база данных МВД Незалежной.

Против политика выдвинули обвинение по статье УК страны "Финансирование действий, совершённых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

Украинский журналист Гордон засветился в эпичной драке с пакетом

Украинский журналист Гордон засветился в эпичной драке с пакетом

Ранее Лайф рассказывал, что Седокова, Лорак и Тодоренко попали в санкционный список Киева. Упомянутые знаменитости обозначены как "артисты — граждане Украины".

Обложка ©

ТАСС / Штукина Екатерина

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров