СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск экс-президента России и нынешнего зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом свидетельствует база данных МВД Незалежной.

Против политика выдвинули обвинение по статье УК страны "Финансирование действий, совершённых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".