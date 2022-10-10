ЕС не признаёт вхождение новых регионов в состав РФ в проекте резолюции Генассамблеи ООН

Подготовленный Евросоюзом проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН указывает, что решения России относительно республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей несовместимы с Уставом ООН. Об этом пишет портал EUobserver со ссылкой на проект документа.

"Решения Российской Федерации от 21 февраля 2022 года и 29 сентября 2022 года относительно статуса украинских Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей нарушают территориальную целостность и суверенитет Украины и несовместимы с Уставом ООН", — сказано в тексте документа, датируемом 7 октября.

Кроме того, ЕС считает, что действия России по поводу референдумов и "последующая незаконная попытка аннексии" этих регионов идут вразрез с международным правом" и не могут служить основой для "изменения статуса этих регионов Украины".