Эксперт рассказал, чем грозит разрушение "сети взаимодействия" РФ и Европы
Эксперт Гривач: Газовое взаимодействие РФ и ЕС было невероятным примером взаимозависимости
Созданная между Россией и Европой сеть взаимодействия сегодня "сильно шатается", это открывает пути дальнейшей экскалации не только в сфере энергетики, но и в стратегической безопасности континента. Соответствующее заявление сделал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в ходе дискуссии "Взрывы на "Северных потоках": геополитика прерванных энергетических связей" на площадке клуба "Валдай".
Фрагмент выступления Алексея Гривача на площадке клуба "Валдай". Видео © LIFE
"Проблема в том, что, по моему убеждению, газовое взаимодействие России и Европы — это было невероятным примером той самой взаимозависимости. <...> У трубопровода, как, знаете, у палки два конца, нет трубопровода как без потребителя, так и без производителя. Если один страдает, то второму тоже будет нехорошо, ну и так далее", — пояснил эксперт.
Гривач отметил, что за 50 лет сотрудничества в газовой сфере между РФ и ЕС была создана мощнейшая сеть взаимодействия. С одной стороны, она являлась основой для взаимовыгодной торговли, но с другой — такая зависимость, как указал эксперт, была ограничителем на недружественные шаги, сопоставимые стратегически с ядерным оружием.
Напомним, на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Stefan Sauer