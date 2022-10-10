Эксперт рассказал, чем грозит разрушение "сети взаимодействия" РФ и Европы

Созданная между Россией и Европой сеть взаимодействия сегодня "сильно шатается", это открывает пути дальнейшей экскалации не только в сфере энергетики, но и в стратегической безопасности континента. Соответствующее заявление сделал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в ходе дискуссии "Взрывы на "Северных потоках": геополитика прерванных энергетических связей" на площадке клуба "Валдай".

Фрагмент выступления Алексея Гривача на площадке клуба "Валдай". Видео © LIFE

"Проблема в том, что, по моему убеждению, газовое взаимодействие России и Европы — это было невероятным примером той самой взаимозависимости. <...> У трубопровода, как, знаете, у палки два конца, нет трубопровода как без потребителя, так и без производителя. Если один страдает, то второму тоже будет нехорошо, ну и так далее", — пояснил эксперт.