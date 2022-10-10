НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Частичная мобилизация
Происшествия
Коронавирус
Санкции против России
Армия
Владимир Путин
История
Личные финансы
Политика
В мире
Наука и технологии
Криминал
Шоубиз
Спорт
Тем временем:

Рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с самосвалом в Ленобласти, погиб пассажир

В ночном небе под Мурманском заметили странный светящийся объект

Россиянка сэкономила на красивой улыбке, теперь её мучают скрежет в челюсти и кровоточащие зубы

Подруга погибшей на Крымском мосту девушки-гида вспомнила злую шутку, ставшую пророческой

Повреждённые взрывом и пожаром цистерны начали убирать с Крымского моста

Свадьба в Петербурге закончилась массовой дракой со стрельбой и одним погибшим

Лайф публикует видео с места перестрелки неадеквата с полицейскими в Москве

Житель Донецка получил ранения после атаки ВСУ натовским снарядом

От моста Кличко до Львова: Карта ударов по Украине 10 октября

В Минобороны России отмечают, что все необходимые цели были поражены

10 октября, 14:14
<p>Обложка © Getty Images / Russian Defence Ministry / Handour / Anadolu Agency </p>

Обложка © Getty Images / Russian Defence Ministry / Handour / Anadolu Agency

Удары по Украине 10 октября

В понедельник по объектам в разных регионах Украины Ракетные войска, ВКС и ВМФ России нанесли удары высокоточным оружием. По сообщению Минобороны РФ, все цели были поражены. В военном ведомстве подчёркивают, что в качестве целей были выбраны центры военного управления, а также инфраструктура связи и энергетики Украины. Лайф составил карту регионов, подвергшихся ударам, а также указал, какие объекты были выведены из строя в каждом отдельном случае.

По каким городам и объектам Украины пришёлся удар. Инфографика © LIFE

По каким городам и объектам Украины пришёлся удар. Инфографика © LIFE

По данным украинской стороны, помимо крылатых ракет первую волну также составляли ударные дроны "Герань-2", а суммарное количество налётов на объекты в городах Украины достигло трёх. Крупные города страны, включая Харьков, Днепр, Кривой Рог и Львов, находятся в режиме блэкаута, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны.

Переход в другую фазу: Что известно об ударах по Украине 10 октября

Переход в другую фазу: Что известно об ударах по Украине 10 октября

https://static.life.ru/publications/2022/10/10/26852336684.209484.jpg

Фото © Getty Images / Ed Ram

Когда на Украине восстановят энергоснабжение?

0
Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!