От моста Кличко до Львова: Карта ударов по Украине 10 октября
В Минобороны России отмечают, что все необходимые цели были поражены
Обложка © Getty Images / Russian Defence Ministry / Handour / Anadolu Agency
Удары по Украине 10 октября
В понедельник по объектам в разных регионах Украины Ракетные войска, ВКС и ВМФ России нанесли удары высокоточным оружием. По сообщению Минобороны РФ, все цели были поражены. В военном ведомстве подчёркивают, что в качестве целей были выбраны центры военного управления, а также инфраструктура связи и энергетики Украины. Лайф составил карту регионов, подвергшихся ударам, а также указал, какие объекты были выведены из строя в каждом отдельном случае.
По каким городам и объектам Украины пришёлся удар. Инфографика © LIFE
По данным украинской стороны, помимо крылатых ракет первую волну также составляли ударные дроны "Герань-2", а суммарное количество налётов на объекты в городах Украины достигло трёх. Крупные города страны, включая Харьков, Днепр, Кривой Рог и Львов, находятся в режиме блэкаута, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны.
Когда на Украине восстановят энергоснабжение?