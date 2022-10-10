Карта ударов по Украине
В Минобороны России отмечают, что все необходимые цели были поражены
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Удары по Украине: главное
С 10 октября в разных регионах Украины ракетные войска, ВКС и ВМФ России наносят удары высокоточным оружием. По сообщению Минобороны РФ, все цели были поражены. В военном ведомстве подчёркивают, что для удара выбирают центры военного управления, а также инфраструктуру связи и энергетики Украины. Лайф составил карту регионов, подвергшихся ударам, а также указал, какие объекты были выведены из строя в каждом отдельном случае.
По каким городам и объектам Украины пришёлся удар. Инфографика © LIFE
По данным украинской стороны, помимо крылатых ракет первую волну также составляли ударные дроны "Герань-2", а суммарное количество налётов на объекты в городах Украины достигло трёх. Крупные города страны, включая Харьков, Днепр, Кривой Рог и Львов, практически полностью обесточены, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны.
Когда на Украине восстановят энергоснабжение?