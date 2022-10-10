С 10 октября в разных регионах Украины ракетные войска, ВКС и ВМФ России наносят удары высокоточным оружием. По сообщению Минобороны РФ, все цели были поражены. В военном ведомстве подчёркивают, что для удара выбирают центры военного управления, а также инфраструктуру связи и энергетики Украины. Лайф составил карту регионов, подвергшихся ударам, а также указал, какие объекты были выведены из строя в каждом отдельном случае.