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Карта ударов по Украине

В Минобороны России отмечают, что все необходимые цели были поражены

Опубликовано 10 октября 2022, 14:14
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Обложка © Getty Images / Russian Defence Ministry / Handour / Anadolu Agency

Обложка © Getty Images / Russian Defence Ministry / Handour / Anadolu Agency

Удары по Украине: главное

С 10 октября в разных регионах Украины ракетные войска, ВКС и ВМФ России наносят удары высокоточным оружием. По сообщению Минобороны РФ, все цели были поражены. В военном ведомстве подчёркивают, что для удара выбирают центры военного управления, а также инфраструктуру связи и энергетики Украины. Лайф составил карту регионов, подвергшихся ударам, а также указал, какие объекты были выведены из строя в каждом отдельном случае.

По каким городам и объектам Украины пришёлся удар. Инфографика © LIFE

По каким городам и объектам Украины пришёлся удар. Инфографика © LIFE

По данным украинской стороны, помимо крылатых ракет первую волну также составляли ударные дроны "Герань-2", а суммарное количество налётов на объекты в городах Украины достигло трёх. Крупные города страны, включая Харьков, Днепр, Кривой Рог и Львов, практически полностью обесточены, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны.

Что известно об ударах по Украине 10 октября
Что известно об ударах по Украине 10 октября
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Фото © Getty Images / Ed Ram

Когда на Украине восстановят энергоснабжение?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
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