Удары по Украине 10 октября

В понедельник по объектам в разных регионах Украины Ракетные войска, ВКС и ВМФ России нанесли удары высокоточным оружием. По сообщению Минобороны РФ, все цели были поражены. В военном ведомстве подчёркивают, что в качестве целей были выбраны центры военного управления, а также инфраструктура связи и энергетики Украины. Лайф составил карту регионов, подвергшихся ударам, а также указал, какие объекты были выведены из строя в каждом отдельном случае.