Европейские склады с оружием оказались истощены из-за помощи Украине

Из-за поставок Украине у некоторых стран Европы заканчиваются собственные запасы боеприпасов и вооружения. В частности, наблюдается дефицит 155-миллиметровых снарядов для артиллерии. В связи с этим НАТО призывает оборонные компании увеличить производство, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в оборонных компаниях Европы и США увеличился спрос на средства ПВО и противотанковое вооружение. В НАТО называют текущую ситуацию условиями повышенной напряжённости и просят нарастить темпы производства. Это нужно как для пополнения собственных запасов, так и для поставок Украине, подчеркнули там.