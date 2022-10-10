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10 октября, 14:45

Европейские склады с оружием оказались истощены из-за помощи Украине

Bloomberg: В Европе заканчиваются оружие и боеприпасы из-за поставок Украине

Из-за поставок Украине у некоторых стран Европы заканчиваются собственные запасы боеприпасов и вооружения. В частности, наблюдается дефицит 155-миллиметровых снарядов для артиллерии. В связи с этим НАТО призывает оборонные компании увеличить производство, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в оборонных компаниях Европы и США увеличился спрос на средства ПВО и противотанковое вооружение. В НАТО называют текущую ситуацию условиями повышенной напряжённости и просят нарастить темпы производства. Это нужно как для пополнения собственных запасов, так и для поставок Украине, подчеркнули там.

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Ранее офицер военной разведки США Джозеф Донато выступил с мнением о том, что ближайшей зимой проблемы в американском оборонном секторе дадут о себе знать и приведут к перебоям поставок оружия Киеву.

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Flickr / U.S. Army Alaska

Илья Суриков

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