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10 октября, 14:54

В Томске отменят новогодние гулянья в пользу помощи семьям мобилизованных

В Томске откажутся от гуляний и фейерверка на Новый год

Власти Томска приняли решение отменить новогодний фейерверк и проведение праздничных гуляний в городе в этом году и направить сэкономленные средства на помощь призванным в рамках частичной мобилизации россиянам и их семьям. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в телеграм-канале.

"Средства, которые предполагалось направить на проведение новогодних мероприятий, включая фейерверк и проведение масштабных праздничных гуляний, будут направлены на помощь призванным на воинскую службу в ходе мобилизации и их семьям", — указывается в сообщении.

По словам исполняющего обязанности мэра Томска Михаила Ратнера, власти не могут лишить местных жителей Нового года, поэтому для них будут организованы ледовые городки и включена иллюминация. Однако масштабные праздники за счёт городского бюджета проводить в этом году горадминистрация считает неуместным, поскольку сейчас деньги нужны тем, кто идёт защищать Родину, и их семьям.

В Петербурге отменили новогодние гулянья, все сэкономленные деньги пойдут на сборы мобилизованных

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Ранее Владимир Путин поручил губернаторам тщательно контролировать проведение частичной мобилизации и поддержку семей россиян, которые сейчас несут службу.

Обложка ©

Мэрия Томска

Светлана Оперук

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