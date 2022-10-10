В Томске отменят новогодние гулянья в пользу помощи семьям мобилизованных
В Томске откажутся от гуляний и фейерверка на Новый год
Власти Томска приняли решение отменить новогодний фейерверк и проведение праздничных гуляний в городе в этом году и направить сэкономленные средства на помощь призванным в рамках частичной мобилизации россиянам и их семьям. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в телеграм-канале.
"Средства, которые предполагалось направить на проведение новогодних мероприятий, включая фейерверк и проведение масштабных праздничных гуляний, будут направлены на помощь призванным на воинскую службу в ходе мобилизации и их семьям", — указывается в сообщении.
По словам исполняющего обязанности мэра Томска Михаила Ратнера, власти не могут лишить местных жителей Нового года, поэтому для них будут организованы ледовые городки и включена иллюминация. Однако масштабные праздники за счёт городского бюджета проводить в этом году горадминистрация считает неуместным, поскольку сейчас деньги нужны тем, кто идёт защищать Родину, и их семьям.
Ранее Владимир Путин поручил губернаторам тщательно контролировать проведение частичной мобилизации и поддержку семей россиян, которые сейчас несут службу.