В Томске отменят новогодние гулянья в пользу помощи семьям мобилизованных

Власти Томска приняли решение отменить новогодний фейерверк и проведение праздничных гуляний в городе в этом году и направить сэкономленные средства на помощь призванным в рамках частичной мобилизации россиянам и их семьям. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в телеграм-канале.

"Средства, которые предполагалось направить на проведение новогодних мероприятий, включая фейерверк и проведение масштабных праздничных гуляний, будут направлены на помощь призванным на воинскую службу в ходе мобилизации и их семьям", — указывается в сообщении.

По словам исполняющего обязанности мэра Томска Михаила Ратнера, власти не могут лишить местных жителей Нового года, поэтому для них будут организованы ледовые городки и включена иллюминация. Однако масштабные праздники за счёт городского бюджета проводить в этом году горадминистрация считает неуместным, поскольку сейчас деньги нужны тем, кто идёт защищать Родину, и их семьям.