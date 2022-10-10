В ООН осудили ракетные удары по Украине, назвав их неприемлемой эскалацией

Ракетные удары Вооружённых сил России по городам Украины являются "неприемлемой эскалацией войны". Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Организации Объединённых Наций (ООН) Стефана Дюжаррика.

"Это представляет собой ещё одну неприемлемую эскалацию войны. Как всегда, гражданские лица платят самую высокую цену", — отметил он.