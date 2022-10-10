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Регион
Опубликовано 10 октября 2022, 14:55
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В ООН осудили ракетные удары по Украине, назвав их неприемлемой эскалацией

Последствия ударов в Киеве. Фото © Twitter / Lobs

Последствия ударов в Киеве. Фото © Twitter / Lobs

Ракетные удары Вооружённых сил России по городам Украины являются "неприемлемой эскалацией войны". Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Организации Объединённых Наций (ООН) Стефана Дюжаррика.

"Это представляет собой ещё одну неприемлемую эскалацию войны. Как всегда, гражданские лица платят самую высокую цену", — отметил он.

Дюжаррик также добавил, что генсек ООН Антониу Гутерриш глубоко потрясён сегодняшними ударами РФ по территории Украины.

Карта ударов по Украине
Карта ударов по Украине

Напомним, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.

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Наталья Исакова
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